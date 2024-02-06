Видео ⟩ Испанский болельщик ткнул пальцем футболиста между ягодиц - Ла Лига начала расследование

«Есть кадры – надеюсь, Ла Лига отнесется к этому серьезно, как к расизму и подобным вещам. Я не думаю, что болельщики "Райо" такие, но всегда найдутся дураки. Все мы знаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе. Я сдержался, но у у меня две дочери, и я надеюсь, что с ними не случится подобного в будущем. Буду надеяться на ответные меры, но я настаиваю, что эта глупость не может запятнать болельщиков, которые вели себя достойно», – сказал Окампос.