В ходе матча «Севильи» против «Райо Вальекано» (2:1) 23-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 произошел инцидент. Вингеру «Севильи» Лукасу Окампосу один из болельщиков во время игры ткнул пальцем между ягодиц.
Видео ⟩ Испанский болельщик ткнул пальцем футболиста между ягодиц - Ла Лига начала расследование
Это произошло в момент, когда Лукас готовился исполнить аут, и попал в трансляцию.
Футболист просит Ла Лигу начать расследование.
«Есть кадры – надеюсь, Ла Лига отнесется к этому серьезно, как к расизму и подобным вещам. Я не думаю, что болельщики "Райо" такие, но всегда найдутся дураки. Все мы знаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе. Я сдержался, но у у меня две дочери, и я надеюсь, что с ними не случится подобного в будущем. Буду надеяться на ответные меры, но я настаиваю, что эта глупость не может запятнать болельщиков, которые вели себя достойно», – сказал Окампос.
СМИ сообщают, что Ла Лига уведомила о произошедшем правоохранительные органы. Полиция уже установила личность молодого болельщика и готовится приступить к возбуждению уголовного дела.