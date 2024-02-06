Правительство анализирует возможность увеличения квоты на иностранную рабочую силу и смягчения связанных с ней правил. По словам предпринимателей, дефицит рабочей силы ощущается практически во всех отраслях: не хватает водителей, строителей, санитаров, инженеров. Предприниматели считают, что квота могла бы быть в несколько раз выше, чем сейчас, пишет Rus.ERR.
Предприниматели о квотах на иностранную рабочую силу: мы готовы дать работу, но людей нет
«С кем бы ни говорил, в секторе транспорта, социальных услуг, ИТ, промышленности, везде в той или иной степени есть потребность в привлечении иностранной рабочей силы», – констатировал исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас.
«Остро ощущается нехватка компетенций, потребность в кадрах выше, чем их доступность в Эстонии», – сказала глава отдела кадров и член правления Ericsson Eesti Марге Рехепапп.
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