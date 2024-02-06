Предприниматели о квотах на иностранную рабочую силу: мы готовы дать работу, но людей нет

Правительство анализирует возможность увеличения квоты на иностранную рабочую силу и смягчения связанных с ней правил. По словам предпринимателей, дефицит рабочей силы ощущается практически во всех отраслях: не хватает водителей, строителей, санитаров, инженеров. Предприниматели считают, что квота могла бы быть в несколько раз выше, чем сейчас, пишет Rus.ERR.