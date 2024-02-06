ФОТО ⟩ Славе КПСС пришел конец: в Юлемисте сносят цех №2 завода «Двигатель»

На площадке, имеющей адрес Сепапая, 10 / Сепизе, 13 идут работы по сносу здания цеха №2 завода «Двигатель», в котором, если верить информации, опубликованной на сайте photobuildings.com, изготавливали детали для реакторов АЭС. Напомним, как выглядело это здание с разных сторон и в разные годы.