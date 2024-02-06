Десятилетиями проезжавшие по улице Суур-Сыямяэ видели огромные буквы «Elagu NLKP!», а со стороны Валикоя - то же, но по-русски: «Слава КПСС». Больше вы этих бодрых призывов не увидите.
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ФОТО ⟩ Славе КПСС пришел конец: в Юлемисте сносят цех №2 завода «Двигатель»
На площадке, имеющей адрес Сепапая, 10 / Сепизе, 13 идут работы по сносу здания цеха №2 завода «Двигатель», в котором, если верить информации, опубликованной на сайте photobuildings.com, изготавливали детали для реакторов АЭС. Напомним, как выглядело это здание с разных сторон и в разные годы.