Окружной суд подтвердил невиновность бывшего вице-мэра Тарту, бесплатная стрижка не признана взяткой

Каяра Лембера обвиняли в нарушении ограничения на деятельность и в получении взятки, Туули Тиро обвинялась в даче взятки.

Согласно обвинительному заключению, Лембер, будучи членом Тартуской городской управы и вице-мэром Тарту в 2015-2016 гг., совершил сознательное нарушение в крупном масштабе ограничений на деятельность, установленных в антикоррупционном законе. Обвинение касалось объекта недвижимости по адресу Роози, 83 в Тарту, которым в личных целях интересовался Лембер и где он хотел построить парк развлечений. Согласно позиции обвинения, при подготовке к соответствующим действиям Лемберу следовало отказаться от принятия решений по вопросу недвижимости на Роози, 83 в Тартуской городской управе. Поскольку Лембер этого не сделал, согласно обвинительному заключению, он нарушил требования антикоррупционного закона.

Согласно второму обвинительному заключению, Лембер согласился получичть финансовую выгоду за использование своего служебного положения. В рамках этого же эпизода Туули Тиро была обвинена во взяточничестве. Обвинение касалось того, что Лембер как должностное лицо совершил или намеревался совершить в будущем профессиональную деятельность в интересах одного квартирного товарищества за бесплатную стрижку. Согласно обвинительному заключению, Тиро предложила Лемберу бесплатную стрижку, чтобы квартирное товарищество дома по адресу Калеви, 4 могло получить из городского бюджета Тарту деньги на ремонт лестницы.