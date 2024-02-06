Тартуский окружной суд оставил без изменения решение Тартуского уездного суда от 14 декабря 2022 года, оправдавшего бывшего вице-мэра Тарту Каяра Лембера, а также проходившую с ним по одному делу Туули Тиро по всем пунктам обвинения. Таким образом, апелляционная жалоба прокуратуры на решение уездного суда осталась без удовлетворения.
Окружной суд подтвердил невиновность бывшего вице-мэра Тарту, бесплатная стрижка не признана взяткой
Каяра Лембера обвиняли в нарушении ограничения на деятельность и в получении взятки, Туули Тиро обвинялась в даче взятки.
Согласно обвинительному заключению, Лембер, будучи членом Тартуской городской управы и вице-мэром Тарту в 2015-2016 гг., совершил сознательное нарушение в крупном масштабе ограничений на деятельность, установленных в антикоррупционном законе. Обвинение касалось объекта недвижимости по адресу Роози, 83 в Тарту, которым в личных целях интересовался Лембер и где он хотел построить парк развлечений. Согласно позиции обвинения, при подготовке к соответствующим действиям Лемберу следовало отказаться от принятия решений по вопросу недвижимости на Роози, 83 в Тартуской городской управе. Поскольку Лембер этого не сделал, согласно обвинительному заключению, он нарушил требования антикоррупционного закона.
Согласно второму обвинительному заключению, Лембер согласился получичть финансовую выгоду за использование своего служебного положения. В рамках этого же эпизода Туули Тиро была обвинена во взяточничестве. Обвинение касалось того, что Лембер как должностное лицо совершил или намеревался совершить в будущем профессиональную деятельность в интересах одного квартирного товарищества за бесплатную стрижку. Согласно обвинительному заключению, Тиро предложила Лемберу бесплатную стрижку, чтобы квартирное товарищество дома по адресу Калеви, 4 могло получить из городского бюджета Тарту деньги на ремонт лестницы.
По мнению Тартуского окружного суда, связь решений Лембера с планируемым им парком развлечений крайне косвенная, поэтому его нельзя признать виновным в нарушении ограничения на деятельность. Согласно мотивировке окружного суда, эти решения не связывало ничего иного, кроме того, что они касались места, где по плану должен был появиться парк развлечений. Невозможно подтвердить, что эти решения каким-либо образом были частью проекта строительства парка развлечений и что этот проект мог повлиять на Лембера при принятии решений. По мнению суда, при подготовке городских проектов городские чиновники руководствовались общественным интересом, а не личными пожеланиями Лембера, и Лембер голосовал не только за рассматриваемые распоряжения, при этом все эти решения были вполне понятны.
Что касается взятки, то Тартуский окуржной суд постановил, что Лембер не может быть признан виновным, и прежде всего потому, что стоимость стрижки, которую ему сделали бесплатно, была очень маленькой, и, следовательно, предоставление этой услуги было социально адекватным. Окружной суд также согласился с уездным судом: Лембер хотел заплатить за стрижку и не отнесся к стрижке как к услуге, оказанной с расчетом на совершение с его стороны определенных действий в рамках его служебных обязанностей. Тиро также всерьез не ожидала, что Лембер что-то сделает в обмен за то, что с него не взяли девять евро, составлявшие стоимость стрижки.
Кроме того, Тартуский районный суд обязал государство оплатить расходы подсудимых на юридическую помощь, которые они понесли, оплатив услуги своих адвокатов.