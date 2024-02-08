Большинство россиян считают Эстонию «русской колонией, сорвавшейся с цепи» и не исключают вторжения

С другой стороны, 70% опрошенных поддерживают немедленное прекращение военных действий, но «только на российских условиях» (34% готовы поддержать перемирие на украинских условиях).

Стоит также отметить, что число россиян, готовых завершить войну «хоть как-то», любым приемлемым способом, продолжает расти, констатируют исследователи: в целом за начало мирных переговоров выступает 56% респондентов.

При этом все участники опроса считают, что у России в несколько раз больше ресурсов, необходимых для продолжения длительной войны, чем у Украины.

Обратный эффект санкций

Международные санкции в отношении России вводились многократно в течение нескольких лет, начиная с аннексии Крыма в 2014 году.

Как отмечают социологи, реакция российского общества на санкции «оказалась прямо противоположна той, которую, насколько мы можем судить, предполагали инициаторы».

Санкции, вероятно, рассматривались Западом как наказание и должны были привести к осознанию россиянами своей вины, а также вины руководства страны за нарушение международных правил и соглашений, рассуждают исследователи.

В действительности же результат оказался прямо противоположным, указывают они. Сегодня россияне признают, что санкции нанесли некоторый ущерб экономике страны в целом и в определенной степени повлияли на их повседневную жизнь и благополучие.

Однако основной эффект санкций для российского общества заключается в том, что они стали триггером роста враждебных настроений по отношению к Западу.