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Большинство россиян считают Эстонию «русской колонией, сорвавшейся с цепи» и не исключают вторжения

Даниэль Гилман
, журналист
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Фото: AP / Scanpix.

Эксперты российской негосударственной исследовательской организации «Левада-центр» провели масштабное исследование среди россиян, пытаясь выяснить, насколько изменилось за последнее время их отношение к войне, развязанной Россией в Украине, а также к Европе в целом и Эстонии в частности.

Из отчета исследования выясняется, что отношение большинства россиян к Европе сегодня крайне негативное, констатируют социологи, основываясь на результатах исследования.

Прежний образ Европы как колыбели цивилизации и источника современных тенденций как в технологиях, так и в искусстве и моде, утратил свою актуальность для многих жителей России.

Европейские ценности, в том числе права и свободы человека, демократия и справедливость не упоминаются в ответах большинства респондентов.

Вместо этого, вслед за российской пропагандой, эти люди настаивают на том, что Европа «погрязла в однополых браках» и пытается навязать эту практику России.

Кроме того, Европа воспринимается многими россиянами полностью подчиненной США, является «марионеткой или слугой» Соединенных Штатов, особенно в части антироссийской политики.

Антиевропейское большинство рассматривает Эстонию, Литву и Латвию как страны, лишенные своего суверенитета: «Де-юре они европейцы, но де-факто – просто русские колонии, сорвавшиеся с цепи».

«Недружественная» Эстония

Большинство участников проведенного «Левада-центром» опроса уверены, что Эстония, Латвия и Литва управляются приказами либо из Брюсселя, либо из Вашингтона (в тексте исследования, которым располагает редакция Rus.Postimees, большое внимание уделяется методологии, однако конкретных цифр в данном случае не приводится).

Их враждебность в отношении РФ воспринимается многими жителями России как нечто само собой разумеющееся и особо не обсуждается, констатируют исследователи.

Вторжение России в страны Балтии, по мнению большинства респондентов, не исключено. При этом общее мнение таково, что российская военная интервенция не случится в обозримом будущем.

Эстония среди трех стран Балтии воспринимается как самая прозападная и проевропейская, самая развитая, но при этом самая далекая и чуждая России (хуже антиевропейски настроенные участники опроса относятся только к Польше).

Как выяснили социологи, новейшая история трех стран Балтии (и Эстонии, в частности) как независимых государств малоизвестна большинству россиян.

Многие участники исследования уверены, что Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР после победы над Германией в 1945 году.

Отсюда проистекает широко распространенное сегодня в российском обществе убеждение, что страны Балтии были «освобождены», а теперь «демонстрируют России свою неблагодарность».

Тот факт, что после выхода из СССР они вступили в ЕС и особенно в НАТО, рассматривается многими участниками социологического исследования как «предательство».

Так называемая «русофобия» и предполагаемое негативное отношение к русскоязычным жителям стран Балтии воспринимаются в российском обществе как нечто само собой разумеющееся, но не заслуживающее особого внимания.

Перемирие – на чьих условиях?

76% респондентов выражают свою полную поддержку так называемой «спецоперации» (исследование проводилось летом-осенью 2023 года), констатируют эксперты «Левада-центра».

В апреле 2022 года этот показатель составлял 74%. Иными словами, поддержка войны в Украине в российском обществе продолжает оставаться неизменно высокой.

Активней всего за ходом военных действий в Украине следят участники опроса старше 55 лет – основной электорат Путина на предстоящих выборах.

Они же активней других возрастных групп выступают за продолжение войны и не приветствуют идею начала мирных переговоров с Киевом.

С другой стороны, 70% опрошенных поддерживают немедленное прекращение военных действий, но «только на российских условиях» (34% готовы поддержать перемирие на украинских условиях).

Стоит также отметить, что число россиян, готовых завершить войну «хоть как-то», любым приемлемым способом, продолжает расти, констатируют исследователи: в целом за начало мирных переговоров выступает 56% респондентов.

При этом все участники опроса считают, что у России в несколько раз больше ресурсов, необходимых для продолжения длительной войны, чем у Украины.

Обратный эффект санкций

Международные санкции в отношении России вводились многократно в течение нескольких лет, начиная с аннексии Крыма в 2014 году.

Как отмечают социологи, реакция российского общества на санкции «оказалась прямо противоположна той, которую, насколько мы можем судить, предполагали инициаторы».

Санкции, вероятно, рассматривались Западом как наказание и должны были привести к осознанию россиянами своей вины, а также вины руководства страны за нарушение международных правил и соглашений, рассуждают исследователи.

В действительности же результат оказался прямо противоположным, указывают они. Сегодня россияне признают, что санкции нанесли некоторый ущерб экономике страны в целом и в определенной степени повлияли на их повседневную жизнь и благополучие.

Однако основной эффект санкций для российского общества заключается в том, что они стали триггером роста враждебных настроений по отношению к Западу.

«Российское массовое сознание заняло позицию, что Запад – наш враг. Если твой враг говорит, что ты сделал что-то не так, значит, ты на самом деле поступил правильно», - констатируют ученые.

Большинство респондентов (до 80%) уверено, что Россия – это мировая держава, которая сегодня ведет войну не с Украиной, а с НАТО – то есть, опосредованно с Соединенными Штатами.

Перспектива перерастания конфликта с Украиной в прямое столкновение с США активно обсуждается в российском обществе, однако консенсуса в этом плане нет.

«Конечно, большинство этого боится и не хочет этого», – указывают исследователи.

С одной стороны, относительно миролюбиво настроенные респонденты предлагают наладить с Америкой «в каком-то роде дружеские отношения», подразумевающие при этом жесткую позицию российского руководства.

С другой стороны, наиболее реакционная часть российского общества высказывает по этому поводу довольно-таки опасные идеи и готова к прямому конфликту с США, в том числе с применением ядерного оружия.

«Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут», – процитировал один из участников исследования известное высказывание президента Путина.

В социологическом исследовании «Левада-центра» приняли участие десять фокус-групп в пяти российских городах: Москве, Калининграде, Сыктывкаре, Санкт-Петербурге и Казани. Респонденты участвовали в исследовании анонимно и добровольно.

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