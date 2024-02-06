Украинка, победившая на конкурсе «Мисс Япония», отказалась от титула. Почему это произошло?

Каролина Сиино, победившая на конкурсе «Мисс Япония-2024» японка украинского происхождения, отказалась от своего титула. Информацию об этом Украинской службе Би-би-си подтвердила ее мать. Это произошло впервые в истории конкурса.

Каролине Сиино 26 лет, победу на японском конкурсе красоты она одержала две недели назад. Сразу после ее коронации начались дискуссии об этническом происхождении девушки.

Каролина родилась в Украине в Тернопольской области и переехала в Японию в 5 лет после того, как ее родители развелись, а мать вышла замуж за японца, фамилию которого она сейчас носит.

Сиино стала первой натурализованной гражданкой Японии, победившей на конкурсе красоты. Гражданство Японии девушка получила только в 2022 году. После получения титула «Мисс Япония» Сиино сказала: «Меня много раз не принимали за японку, но я полна благодарности за то, что сегодня меня признали японкой».

Мнения японцев по этому поводу в соцсетях разделились: некоторые приветствовали коронацию натурализованной гражданки, другие заявляли, что она не олицетворяет традиционные японские идеалы красоты.

«Новоизбранная "Мисс Япония" не имеет японских корней, она - стопроцентная украинка. Конечно, красивая, но это конкурс "Мисс Япония". Где японки?» - спрашивал один из пользователей соцсети Х.

«Если бы она была наполовину [японкой], конечно, без проблем. Но она этнически на 0% японка и даже не родилась в Японии», - написал другой пользователь.