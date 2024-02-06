Традиционный обед с участием лидеров общественного мнения, организованный редакцией Postimees в этом году, проходит во вторник в Таллинне в отеле Radisson Collection Hotels. Тема мероприятия - «Момент, в котором мы сейчас находимся, - на границе света и тени».
Фото и видео ⟩ Postimees собрал лидеров общественного мнения Эстонии
Основные докладчики на обеде - художник и режиссер Эне-Лийз Семпер и экономист Эркки Раазуке.
На обеде лидеров мнений также будут вручены самые важные награды фонда Postimees - лидер общественного мнения, молодой журналист года и премия имени Яана Тыниссона в области журналистики.
Postimees ведет прямую онлайн-трансляцию.