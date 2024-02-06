Союз строителей инфраструктуры: весной состояние дорог будет еще хуже

По словам исполнительного директора Союза строителей инфраструктуры Тармо Трея, дорожные строители мало что могут сделать для улучшения сложившейся ситуации.

«Наши руки связаны скудными бюджетными ресурсами. Мы также не можем обещать, что в ближайшем будущем ситуация изменится в лучшую сторону. Учитывая, как мало государство в ближайшие годы планирует инвестировать в дороги, их состояние будет быстро ухудшаться», — сказал Трей.