По оценке Союза строителей инфраструктуры, новости о том, что спасатели не успевают вовремя добраться до места происшествия, отражают болезненную реальность жизни – денег на поддержание и улучшение состояния дорог просто не хватает, пишет Rus.ERR.
Союз строителей инфраструктуры: весной состояние дорог будет еще хуже
По словам исполнительного директора Союза строителей инфраструктуры Тармо Трея, дорожные строители мало что могут сделать для улучшения сложившейся ситуации.
«Наши руки связаны скудными бюджетными ресурсами. Мы также не можем обещать, что в ближайшем будущем ситуация изменится в лучшую сторону. Учитывая, как мало государство в ближайшие годы планирует инвестировать в дороги, их состояние будет быстро ухудшаться», — сказал Трей.