В последнее время Запад, возможно, стал уделять больше внимания внутренним процессам в Украине, чем раньше. Вот и Financial Times на выходных написала о возможности возвращения Украины во времена олигархов. Прямо здесь, в Postimees, Яанус Пийрсалу и его украинские коллеги писали в субботу о том, что многие мужчины не хотят идти в армию, потому что они не хотят сражаться за страну, которая нарушает законность.
Писать о внутренних проблемах Украины - это трюк по сохранению равновесия. С одной стороны, очевидно, что российская пропаганда пытается всячески раздуть сомнительные вещи, происходящие в Украине, и донести их до сомневающихся в Украине на Западе. С другой стороны, кажется неправильным замалчивать эти сомнительные вопросы. Поэтому пишущий о проблемах Украины просто всегда должен учитывать, что Кремль и его приспешники будут использовать написанное в своих интересах.
В то же время вспомним холодную войну: у США не было проблем с поддержкой стран, которые игнорировали демократические правила и возглавлялись диктаторами, но вели борьбу с коммунизмом. Крайности такая стратегия достигла в решении США признать красный Китай и использовать его для ослабления Советского Союза. Например, и при поддержке Гватемалы, Ирана или Никарагуа мало говорилось о демократии. Вот как звучит часто используемая цитата президента США Франклина Делано Рузвельта о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе: «Он может быть сукиным сыном, но он наш сукин сын».