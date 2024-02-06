ЭРККИ БАХОВСКИ ⟩ Демократия должна остаться для Украины единственным выбором

Итак, если вы читаете, например, о противоречиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, или о других обвинениях в адрес Зеленского, возможно ли перефразировать Рузвельта и просто заявить, что Зеленский - «наш сукин сын» (это ни в коем случае не сравнение Сомосы с Зеленским)? Ведь Украину следует поддерживать хотя бы для того, чтобы ослабить Россию.

Но в долгосрочной перспективе это не очень хороший план. Во-первых, конечно, отход Украины от демократии сведет на нет ее надежды стать членом Европейского союза и НАТО. Авторитарные страны, которые поддерживались США любой ценой, также оставили после себя последствия, с которыми мы сталкиваемся по сей день. Даже тот же красный китайский режим, который сформировался как власть при поддержке США, теперь стал соперником Вашингтона. Или взять Иран, народу которого в какой-то момент надоел шахский режим, что привело к исламской революции. Мы «наслаждаемся» наследием этой революции даже сейчас. Таким образом, консолидация демократических сил в Украине является единственным решением как для ближайшего, так и для более отдаленного ее будущего.