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ЭРККИ БАХОВСКИ ⟩ Демократия должна остаться для Украины единственным выбором

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Эркки Баховски.
Эркки Баховски. Фото: Konstantin Sednev
  • Поддержка авторитарных режимов никогда не приводила ни к чему хорошему
  • Освещение событий в Украине - трудная задача
  • Украина должна состояться именно как демократическая страна

Украина должна продолжать идти по пути демократии, потому что это единственно возможное решение для нее как в ближайшем, так и в отдаленном будущем, считает редактор мнений Эркки Баховски.

В последнее время Запад, возможно, стал уделять больше внимания внутренним процессам в Украине, чем раньше. Вот и Financial Times на выходных написала о возможности возвращения Украины во времена олигархов. Прямо здесь, в Postimees, Яанус Пийрсалу и его украинские коллеги писали в субботу о том, что многие мужчины не хотят идти в армию, потому что они не хотят сражаться за страну, которая нарушает законность.

Писать о внутренних проблемах Украины - это трюк по сохранению равновесия. С одной стороны, очевидно, что российская пропаганда пытается всячески раздуть сомнительные вещи, происходящие в Украине, и донести их до сомневающихся в Украине на Западе. С другой стороны, кажется неправильным замалчивать эти сомнительные вопросы. Поэтому пишущий о проблемах Украины просто всегда должен учитывать, что Кремль и его приспешники будут использовать написанное в своих интересах.

В то же время вспомним холодную войну: у США не было проблем с поддержкой стран, которые игнорировали демократические правила и возглавлялись диктаторами, но вели борьбу с коммунизмом. Крайности такая стратегия достигла в решении США признать красный Китай и использовать его для ослабления Советского Союза. Например, и при поддержке Гватемалы, Ирана или Никарагуа мало говорилось о демократии. Вот как звучит часто используемая цитата президента США Франклина Делано Рузвельта о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе: «Он может быть сукиным сыном, но он наш сукин сын».

Итак, если вы читаете, например, о противоречиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, или о других обвинениях в адрес Зеленского, возможно ли перефразировать Рузвельта и просто заявить, что Зеленский - «наш сукин сын» (это ни в коем случае не сравнение Сомосы с Зеленским)? Ведь Украину следует поддерживать хотя бы для того, чтобы ослабить Россию.

Но в долгосрочной перспективе это не очень хороший план. Во-первых, конечно, отход Украины от демократии сведет на нет ее надежды стать членом Европейского союза и НАТО. Авторитарные страны, которые поддерживались США любой ценой, также оставили после себя последствия, с которыми мы сталкиваемся по сей день. Даже тот же красный китайский режим, который сформировался как власть при поддержке США, теперь стал соперником Вашингтона. Или взять Иран, народу которого в какой-то момент надоел шахский режим, что привело к исламской революции. Мы «наслаждаемся» наследием этой революции даже сейчас. Таким образом, консолидация демократических сил в Украине является единственным решением как для ближайшего, так и для более отдаленного ее будущего.

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