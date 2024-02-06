Влияет ли рейтинг на выбор школы для ребенка? Отвечают родители

Уже второй год подряд после пандемии коронавируса госэкзамены проходят весной в обычном порядке. Результаты экзаменов показывают, что лучшие школы остаются одними и теми же на протяжении многих лет. Среди русскоязычных школ высшие результаты госэкзаменов показали частная гимназия Сакала в Таллинне (240,4), Нарвский языковой лицей (214,0) и Таллиннская Тынисмяэская реальная школа (201,2).