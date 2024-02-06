Накануне стали известны результаты государственных экзаменов и топ лучших гимназий. Rus.Postimees решил выяснить, руководствуются ли родители при выборе школы для ребенка этим рейтингом или же он не оказывает на них никакого влияния.
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Влияет ли рейтинг на выбор школы для ребенка? Отвечают родители
Уже второй год подряд после пандемии коронавируса госэкзамены проходят весной в обычном порядке. Результаты экзаменов показывают, что лучшие школы остаются одними и теми же на протяжении многих лет. Среди русскоязычных школ высшие результаты госэкзаменов показали частная гимназия Сакала в Таллинне (240,4), Нарвский языковой лицей (214,0) и Таллиннская Тынисмяэская реальная школа (201,2).