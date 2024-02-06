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Влияет ли рейтинг на выбор школы для ребенка? Отвечают родители

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Тынисмяэская реальная школа заняла третье место в рейтинге русскоязычных школ.
Тынисмяэская реальная школа заняла третье место в рейтинге русскоязычных школ. Фото: Tairo Lutter

Накануне стали известны результаты государственных экзаменов и топ лучших гимназий. Rus.Postimees решил выяснить, руководствуются ли родители при выборе школы для ребенка этим рейтингом или же он не оказывает на них никакого влияния.

Уже второй год подряд после пандемии коронавируса госэкзамены проходят весной в обычном порядке. Результаты экзаменов показывают, что лучшие школы остаются одними и теми же на протяжении многих лет. Среди русскоязычных школ высшие результаты госэкзаменов показали частная гимназия Сакала в Таллинне (240,4), Нарвский языковой лицей (214,0) и Таллиннская Тынисмяэская реальная школа (201,2).

Главное - близость к дому

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