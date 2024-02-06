Аналитик LHV Хейдо Витсур заявил в эфире Vikerraadio, что низкий уровень рождаемости и тот факт, что на эстонский рынок труда приходит все меньше и меньше новых людей, сдержат значительный рост безработицы.
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Экономический эксперт Хейдо Витсур: безработица достигла пика и больше расти не будет
По словам Витсура, он умеренно оптимистичен в отношении того, что число безработных не увеличится. «Мы должны учитывать, что каждый год из-за низкой рождаемости на рынок труда выходит на тысячи людей меньше, чем раньше. Так что все отрасли страдают от нехватки рабочей силы, и поэтому безработица, я думаю, быстро расти не будет», - пояснил Витсур.