Экономический эксперт Хейдо Витсур: безработица достигла пика и больше расти не будет

По словам Витсура, он умеренно оптимистичен в отношении того, что число безработных не увеличится. «Мы должны учитывать, что каждый год из-за низкой рождаемости на рынок труда выходит на тысячи людей меньше, чем раньше. Так что все отрасли страдают от нехватки рабочей силы, и поэтому безработица, я думаю, быстро расти не будет», - пояснил Витсур.