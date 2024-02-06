Лидером общественного мнения 2023 года по версии Postimees признан Райнер Сакс

«Райнер Сакс известен как опытный эксперт в сфере безопасности, в послужном списке которого - важные для обеспечении безопасности Эстонской Республики должности, - сказал Прийт Хыбемяги, главный редактор Postimeеs. - В настоящее время он изо дня в день держит нас в курсе событий, предлагая аналитический и глубокий подход к событиям войны в Украине. Это неоценимый вклад в ежедневное информирование жителей Эстонии, которое необходимо всем нам в трудных обстоятельствах».

Райнер Сакс комментирует военные события в Украине ежедневно с момента начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. С учетом его предыдущей работы в Информационном департаменте (службе внешней разведки) или Министерстве иностранных дел, Сакс имеет отличные способности аналитического мышления и хорошие каналы информации. Поэтому его тексты актуальны, лаконичны, а также интересно написаны и с точки зрения широкой аудитории.

Читатели Postimees очень хорошо приняли тексты Райнера Сакса; они имеют большую читательскую аудиторию. Помимо ежедневных анализов Райнер Сакс был и частым гостем телестудии Postimees, где его выступления также пользовались большой популярностью.

Почетную награду Райнеру Саксу вручил главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги.