Адвокат Турыгина и Потапенко: министр юстиции не сообщил правительству важную информацию

«Позиции Калле Лаанета глубоко ошибочны. Мы представили правительству, а теперь и суду убедительные и неопровержимые экспертные мнения о том, что условия заключения в США, которые выпали бы нашим клиентам, нарушают требования, проистекающие из Европейской конвенции по правам человека», - сказал Керес.

По его словам, особенную тревогу внушает легкомысленное отношение Лаанета к тюремному здравоохранению. «Мы сообщили правительству, что здравоохранение в тюремной системе США совершенно запущено и там является обычным делом оставлять людей без помощи даже при тяжелых заболеваниях. Управление тюрем США уже несколько лет назад лишилось своей медицинской аккредитации и до сих пор не сумело ее вернуть. Сенат США также уже годами требует от управления тюрем привести услуги здравоохранения в порядок, но ситуация до сих пор не улучшилась», - сказал Керес.

Присяжный адвокат считает, что Министерство юстиции сделало в рамках административного дела все от него зависящее, чтобы правительству во время принятия решения поступила минимальная и неполная информация. «К сожалению, поэтому дело снова должен рассматривать суд», - добавил Керес.

25 января правительство во второй раз решило выдать Турыгина и Потапенко США.

Впервые правительство приняло решение об экстрадиции криптобизнесменов 7 сентября прошлого года, но Таллиннский окружной суд аннулировал это решение 29 ноября, в том числе сославшись на то, что правительство не изучило условия содержания заключенных в США.