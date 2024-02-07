Удар по коллаборантам в оккупированном Лисичанске, охота СБУ за «травкой», в центре скандала - украинские журналисты. Обзор событий в Украине

А вот то, что массовое скопление силовиков и чиновников страны-агрессора наблюдалось в прифронтовом городе под прикрытием гражданского объекта, где действительно могли находиться мирные граждане, – это говорит как раз о морали этих людей.

Оператор же HIMARS (если это действительно был американский ракетный комплекс) мог и не знать о пекарне. Еще раз – на картах Google такого объекта по данному адресу нет. Удар осуществлялся по ресторану, где собрались «министры», «депутаты» и прочие деятели оккупационного режима. Разве они - не логичная цель во время войны?

Но какая тонкая работа российских пропагандистов! Замена всего одного слова - «ресторан» на «пекарня» - и происшествие сразу становится достойным созыва внеочередного заседания ни много ни мало Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Помнится, когда в июне прошлого года россияне атаковали ракетами популярную пиццерию в Краматорске, где погибли 12 и были ранены 65 человек, Москва Совбез ООН не созывала.

Охота СБУ за «травкой»

Об этом скандале писать стыдно. Но, к сожалению, он - тот жирный мазок реальности, без которого объективной картины сегодняшней жизни в Украине, не получится.

Вернее, жизнь в воюющей стране нужно объективно разделять на военную и гражданскую. К сожалению, они часто не стыкуются, и один и тот же субъект в военной жизни может быть героем, а в гражданской - антигероем.