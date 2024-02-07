В ходе обстрела ресторана в оккупированном Лисичанске погибли высокопоставленные силовики самопровозглашенной ЛНР. Российская пропаганда подала это как удар по «мирной пекарне», где находились дети. Служба безопасности Украины (СБУ) устроила слежку за журналистами известного медиапроекта – разгорелся громкий скандал. Эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Удар по коллаборантам в оккупированном Лисичанске, охота СБУ за «травкой», в центре скандала - украинские журналисты. Обзор событий в Украине
Блестящий пример манипуляции общественным сознанием, когда замена одного слова меняет всю эмоциональную картину события. Это как «шпион» и «разведчик» - один и тот же человек делает одно и то же, но в первом случае он негативный персонаж, а во втором – герой. Так и здесь.
«Погибли 28 мирных жителей, среди них дети», «люди пришли поесть пирожных в выходной», «там бесплатно хлеб выдавали…», «это твой, Америка, HIMARS убил людей, которые пришли в субботний день просто поесть булочек, попить кофе семьями…»
Такими мазками описывали российские СМИ обстрел 3 февраля пекарни в оккупированном Россией Лисичанске (Луганская область).
Блестящий пример манипуляции
Воображение рисует картину мирного субботнего дня, детишек с родителями, пришедших полакомиться сладостями… И вдруг - коварный удар украинцев американским оружием; пекарня в руинах; детские тела на тлеющих обломках. Акт терроризма!
Вот только на большинстве фото и видео, где показаны руины атакованного здания, четко видна вывеска - «Ресторан Адриатик», а не пекарня. Сразу после обстрела власти самопровозглашенной ЛНР сообщили о двух погибших детях.
В 22.40, то есть, через восемь с половиной часов после атаки, российский ТАСС со ссылкой на сотрудника местной МЧС написал, что детей среди погибших нет.
А уже на следующий день «глава ЛНР» Пасечник сообщил, что погиб один ребенок. Если он написал правду, то, конечно, – это трагедия. Но согласитесь: HIMARS (!), 28 жертв, «пирожные субботним утром» - и всего один погибший ребенок. Ну никак этот всё не тянет на место семейного отдыха.
Более того, если вы сделаете запрос в Google «пекарня Лисичанск», карты выдадут пять точек, но ни одна не совпадает с адресом разрушенного здания.
Зато «ресторан Адриатик» Google находит именно по нужному адресу. На карте же видно, что здание, где размещалось заведение, состоит как бы из двух частей. Как сообщают местные жители, во второй действительно была пекарня, которая открылась уже после оккупации и выпекала хлеб для российских военных. Но удар, судя по всем фото и видео в российских СМИ, все-таки был нанесен по ресторану.
Уже на следующий день в соцсетях появились сообщения местных жителей, что в «Адриатике» праздновали день рождения два высокопоставленных местных коллаборанта.
А затем и российский военкор Анастасия Кашеварова написала своим 250 тысячам подписчиков, что «рядом было празднование дня рождения высокопоставленного человека. Было много силовиков».
Потом и вовсе появился официальный некролог «главы республики» Пасечника, который горевал о гибели во время обстрела в Лисичанске целого «министра МЧС республики» полковника Потелещенко.
В свою очередь, глава оккупационной администрации Лисичанска сообщил о гибели двух муниципальных депутатов. В списках погибших также фигурируют другие силовики и коллаборанты.
Понятно, что вряд ли целый «министр» с «депутатами» и «прокурорами» праздновали бы день рождения в «пекарне», вместе с «обычным мирными жителями». Случайных людей в ресторане при таком составе клиентуры быть не могло.
А вот то, что массовое скопление силовиков и чиновников страны-агрессора наблюдалось в прифронтовом городе под прикрытием гражданского объекта, где действительно могли находиться мирные граждане, – это говорит как раз о морали этих людей.
Оператор же HIMARS (если это действительно был американский ракетный комплекс) мог и не знать о пекарне. Еще раз – на картах Google такого объекта по данному адресу нет. Удар осуществлялся по ресторану, где собрались «министры», «депутаты» и прочие деятели оккупационного режима. Разве они - не логичная цель во время войны?
Но какая тонкая работа российских пропагандистов! Замена всего одного слова - «ресторан» на «пекарня» - и происшествие сразу становится достойным созыва внеочередного заседания ни много ни мало Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Помнится, когда в июне прошлого года россияне атаковали ракетами популярную пиццерию в Краматорске, где погибли 12 и были ранены 65 человек, Москва Совбез ООН не созывала.
Охота СБУ за «травкой»
Об этом скандале писать стыдно. Но, к сожалению, он - тот жирный мазок реальности, без которого объективной картины сегодняшней жизни в Украине, не получится.
Вернее, жизнь в воюющей стране нужно объективно разделять на военную и гражданскую. К сожалению, они часто не стыкуются, и один и тот же субъект в военной жизни может быть героем, а в гражданской - антигероем.
Это как некоторые мэры, известные до войны как коррупционеры, во время оккупации неожиданно и с риском для жизни проявляли героическую заботу о своих городах. Но после освобождения их имена снова стали мелькать в сомнительных сделках…
Скандал со слежкой Службы безопасности Украины (СБУ) за журналистами самого влиятельного расследовательского проекта Украины ничуть не умаляет героизма ее сотрудников на фронте.
Но одновременно он показывает, что эффективный инструмент борьбы с врагом на войне в мирной жизни может быть инструментом против демократии и объектом манипуляции политиков в их личных интересах.
16 января на одном из украинских интернет-ресурсов категории «сливной бачок» (теперь понятно, кому он принадлежит) появилось видео, где сотрудники Bihus.Info якобы употребляли наркотики во время новогоднего корпоратива. На записях слышно, как водители-операторы обсуждают заказ «травы».
Руководитель проекта Денис Бигус после этого выступил с заявлением, в котором уточнил, что на видео не журналисты, а операторы, и они уже уволены.
Также он заявил о слежке за сотрудниками редакции, которая длилась около года, и о том, что фрагменты перехваченных разговоров смонтировали из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.
Через два дня, 18 января, Комиссия журналисткой этики Украины, сопоставив этот случай с произошедшим незадолго нападением на квартиру Юрия Николова (также известного расследователя, раскрывшего схемы коррупции в минобороны), объявила, что эти атаки «выглядят как заранее спланированные кампании по дискредитации медийщиков в глазах общества… и провоцирование недоверия к журналистским расследованиям в Украине».
31 января президент Зеленский без пояснения причин уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.
А 5 февраля Bihus.Info опубликовал расследование, которое доказало, что за редакцией во время новогоднего корпоратива следили сотрудники как раз Департамента защиты национальной государственности СБУ.
Ими были установлены скрытые камеры по меньшей мере в восьми комнатах отеля и в сауне, где отмечался праздник.
Сама СБУ не опровергла информацию о причастности к слежке, но официально объяснила ее тем, что «по имеющейся оперативной информации, среди клиентов дилеров, через которых наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники Bihus.Info. В частности, один из операторов…»
Одновременно анонимный источник в СБУ сообщил СМИ, что «решение об увольнении Семенченко принимал глава спецслужбы Василий Малюк, который и направил соответствующее представление президенту».
Этот слив очень похож на попытку снять ответственность с председателя СБУ, как минимум, в глазах общественности.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту незаконного прослушивания и незаконной видеосъемки журналистов её сотрудниками. Но вряд ли она выяснит, кто был заказчиком многомесячной слежки за журналистами за государственные деньги.
«По Закону о СБУ контроль над спецслужбой осуществляют ВРУ (Верховная Рада Украины - авт.), президент и прокуратура. Президент первый шаг сделал раньше, уволив руководителя департамента. Думаю, нужна оперативная реакция и коммуникация ВСЕХ ветвей власти. Имхо, нам нужно больше контроля за действиями спецслужб внутри страны», - написал в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.
Если проанализировать тематику расследований Bihus.Info, то их героями как раз и были сотрудники Офиса Президента, депутаты ВРУ и сотрудники прокуратуры.
Ужас, который вселяет надежду
Изначально в этом обзоре я планировал рассказать о коррупционном скандале в минобороны Украины, где СБУ при содействии нового министра разоблачила чиновников оборонного ведомства и менеджеров «Львовского арсенала», укравших почти 1,5 миллиарда гривен при закупке 100 тысяч минометных снарядов для ВСУ.
А также о вышедшем под залог на свободу и даже формально вернувшемся к исполнению своих обязанностей председателе Верховного Суда Украины Всеволоде Князеве, которого весной поймали на получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов.
Но свежачок с журналистами и слежкой СБУ уже не оставляет места.
Коррупционные скандалы в Украине вспыхивают сейчас быстрее, чем успеваешь их осмыслить и описать. И это сначала повергает в ужас. Особенно если учесть, что кражи и коррупция в тылу происходят на фоне смертей на фронте, а часто и являются их причиной.
Но есть в этом потоке ужаса и позитив – коррупционеров все же разоблачают, журналисты все же расследуют, властям все же приходится реагировать, боясь реакции общества.
А значит, и правоохранительная система, и свобода слова, и демократия в Украине, несмотря на все болезни системы, все же существуют и работают. Даже во время войны и военного положения!
В России вот о коррупции в минобороны не пишут, но это не значит, что ее там нет. Вспомните Пригожина с его разоблачениями. Покойного Пригожина.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.