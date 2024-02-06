Лауреатом премии Яана Тыниссона в области журналистики стал Микк Салу

Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги вручил награду Микку Салу на обеде лидеров общественного мнения, организованном Postimees.

Жюри отметило широкую и прочную сеть контактов Салу, которая помогает ему легко ориентироваться в эстонской политической жизни. Его превосходные аналитические способности и умение находить контакты дали читателям Postimees ценные знания о тенденциях развития текущих событий. Тексты Салу весьма подробные, но их легко читать, и он также всегда желанный комментатор как на радио, так и перед телекамерой.

Микк был в отличной форме в прошлом году, он был членом команды, получивший приз за лучшее расследование Postimees, а также он был номинирован на премию в номинации «Лучшее мнение».

Мейнхард Пулк. Фото: Тайро Луттер

По словам Георгия Белтадзе, руководителя отдела новостей Postimees, Мейнхард Пулк выделяется качествами, которые редко встречаются среди молодых журналистов. «Если кто-то быстр, то он еще быстрее; если кто-то может делать несколько дел одновременно, то его огромная работоспособность просто невообразима. Также у него всегда в достатке инициативности и решительности в критические моменты», - охарактеризовал коллегу Георгий Белтадзе.

«Профессионально и объективно, работая вместе со своими коллегами, он помог донести до читателей в 2023 году информацию, что есть большие вопросительные знаки по теме помощи, которую оказывает Украине НКО Slava Ukraini во главе с Йоханной-Марией Лехтме, а также доказать обвинения, высказанные в медийных публикациях. Эти истории принесли результат», - добавил Белтадзе.

В прошлом году журналистскую премию Яана Тыниссона получил Яанус Пийрсалу, журналист Postimees c большим стажеем, а награда лучшему молодому журналисту досталась его коллеге Брите-Марии Алас.