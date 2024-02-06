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Лауреатом премии Яана Тыниссона в области журналистики стал Микк Салу

Postimees
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Микк Салу.
Микк Салу. Фото: Тайро Луттер

Журналист Postimees Микк Салу сегодня получил журналистскую премию Яана Тыниссона, его коллега Мейнхард Пулк удостоился звания «Лучшего молодого журналиста».

Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги вручил награду Микку Салу на обеде лидеров общественного мнения, организованном Postimees.

Жюри отметило широкую и прочную сеть контактов Салу, которая помогает ему легко ориентироваться в эстонской политической жизни. Его превосходные аналитические способности и умение находить контакты дали читателям Postimees ценные знания о тенденциях развития текущих событий. Тексты Салу весьма подробные, но их легко читать, и он также всегда желанный комментатор как на радио, так и перед телекамерой.

Микк был в отличной форме в прошлом году, он был членом команды, получивший приз за лучшее расследование Postimees, а также он был номинирован на премию в номинации «Лучшее мнение».

Мейнхард Пулк.
Мейнхард Пулк. Фото: Тайро Луттер

По словам Георгия Белтадзе, руководителя отдела новостей Postimees, Мейнхард Пулк выделяется качествами, которые редко встречаются среди молодых журналистов. «Если кто-то быстр, то он еще быстрее; если кто-то может делать несколько дел одновременно, то его огромная работоспособность просто невообразима. Также у него всегда в достатке инициативности и решительности в критические моменты», - охарактеризовал коллегу Георгий Белтадзе.

«Профессионально и объективно, работая вместе со своими коллегами, он помог донести до читателей в 2023 году информацию, что есть большие вопросительные знаки по теме помощи, которую оказывает Украине НКО Slava Ukraini во главе с Йоханной-Марией Лехтме, а также доказать обвинения, высказанные в медийных публикациях. Эти истории принесли результат», - добавил Белтадзе.

В прошлом году журналистскую премию Яана Тыниссона получил Яанус Пийрсалу, журналист Postimees c большим стажеем, а награда лучшему молодому журналисту досталась его коллеге Брите-Марии Алас.

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