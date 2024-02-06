Европарламент поддерживает принятие директивы, согласно которой наказание за превышение скорости или вождение в нетрезвом виде должно применяться во всех государствах-членах ЕС.
КОНЕЦ ХУЛИГАНСТВУ ⟩ Европарламент хочет начать лишать нарушителей ПДД водительских прав на всей территории ЕС
В настоящее время многие серьезные нарушения правил дорожного движения, совершенные за рубежом, остаются безнаказанными, поскольку решение об отзыве водительских прав действительно только в той стране, где наложено наказание. Государство-член, выдавшее водительские права, обычно не лишает человека водительских прав на основании приговора, вынесенного за границей, сообщает пресс-служба Европарламента.
Сейчас ЕС планирует новые правила, согласно которым решения о приостановлении, ограничении или лишении права вождения должны исполняться на всей территории Евросоюза. Все подобные решения впредь должны направляться государству-члену ЕС, выдавшему водительские права, которое будет нести ответственность за их реализацию.
По мнению парламента, право на управление автомобилем должно быть лишено, в частности, за вождение в нетрезвом виде, за дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, а также за вождение без водительских прав.
Также в будущем лишить водительских прав могут и за превышение скорости - по мнению парламента, такое наказание будет оправдано, если водитель превысит скорость более чем на 50 км/ч на дороге за пределами населенного пункта или более чем на 30 км/ч в жилом районе.
По мнению парламента, государства-члены должны проинформировать другие страны о лишении водительских прав нарушителя ПДД в течение десяти рабочих дней. Затем в течение 15 рабочих дней должно быть решено, будет ли штраф применяться на всей территории ЕС или нет. Об окончательном решении нарушитель должен быть уведомлен в течение семи рабочих дней.
По словам болгарского депутата Петра Витанова, ответственного за этот вопрос, новые правила помогут снизить количество дорожно-транспортных происшествий и повысить культуру дорожного движения: «Нарушители не cмогут столь безрассудно игнорировать правила, если это приведет к наказанию во всем Европейском союзе».
На пленарном заседании за позицию парламента проголосовали 372 депутата, против - 220 при воздержавшихся 43. Поскольку представители государств-членов еще не утвердили свою позицию в Совете, переговоры по окончательной форме закона не могут начаться немедленно, а работа над новыми правилами продолжится после выборов в Европейский парламент в июне.
Эта директива касается только серьезных нарушений правил дорожного движения, караемых лишением водительских прав. Однако в настоящее время в разработке находится еще один правовой акт, который касается мелких нарушений правил дорожного движения и улучшения обмена информацией о них в ЕС, включая, например, передачу штрафов за нарушение правил дорожного движения в другие государства-члены.
Европейская комиссия представила оба предложения вместе, чтобы сделать дорожное движение в Европе более безопасным и снизить смертность на дорогах. Переговоры о новых правилах, касающихся мелких нарушений правил дорожного движения, уже находятся на заключительной стадии, и парламент надеется, что они вступят в силу до летних выборов.