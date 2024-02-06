КОНЕЦ ХУЛИГАНСТВУ ⟩ Европарламент хочет начать лишать нарушителей ПДД водительских прав на всей территории ЕС

В настоящее время многие серьезные нарушения правил дорожного движения, совершенные за рубежом, остаются безнаказанными, поскольку решение об отзыве водительских прав действительно только в той стране, где наложено наказание. Государство-член, выдавшее водительские права, обычно не лишает человека водительских прав на основании приговора, вынесенного за границей, сообщает пресс-служба Европарламента.

Сейчас ЕС планирует новые правила, согласно которым решения о приостановлении, ограничении или лишении права вождения должны исполняться на всей территории Евросоюза. Все подобные решения впредь должны направляться государству-члену ЕС, выдавшему водительские права, которое будет нести ответственность за их реализацию.

По мнению парламента, право на управление автомобилем должно быть лишено, в частности, за вождение в нетрезвом виде, за дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, а также за вождение без водительских прав.

Также в будущем лишить водительских прав могут и за превышение скорости - по мнению парламента, такое наказание будет оправдано, если водитель превысит скорость более чем на 50 км/ч на дороге за пределами населенного пункта или более чем на 30 км/ч в жилом районе.