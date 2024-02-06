Один из самых известных польских режиссеров Патрик Вега установил в Бородянке, что под Киевом, посреди разрушенных бомбами и ракетами домов, экран, на котором демонстрировались отрывки из биографического фильма о Владимире Путине.
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ВИДЕО ⟩ Осторожно, жуткие кадры: снят безжалостный биографический фильм о Путине
За происходящим на экране наблюдали лишенные глаз фигуры. «Мы разместили перед экраном сотни манекенов, изображающих жертв войны. Сцена показывает беспомощного, истощенного Путина в больнице. К нему приезжает генерал, который знакомит диктатора с ситуацией в России и в Украине», - пояснил Патрик Вега.