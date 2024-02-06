В Мустамяэ приход года Дракона отметят бесплатным концертом

Празднование китайского Нового года, который наступит 10 февраля, начнется в Мустамяэ уже 9 февраля, когда культурный центр «Кая» примет участие в посвященной году Дракона культурной программе, которой предусмотрены: концерт, танец дракона, фотовыставка, а также изготовление китайских драконов и фонариков.

По словам заместителя старейшины района Мустамяэ Александры Лорви, празднование китайского Нового года в культурном центре уже стало традицией: «Посетившие нас в прошлом году представители китайских коллективов предложили жителям Мустамяэ интересную культурную программу, также как и в этом году. Мы рады, что те же артисты, которые выступят на встрече года Дракона в квартале Ротерманни 10 февраля, днем ранее дадут представление в Мустамяэ. На празднике публику порадуют фолк-группа Nomadic, танцевальная труппа Tourch и представляющие дракона танцоры. Это бесплатное мероприятие для всех!»