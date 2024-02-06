В ночь на среду пройдут снегопады и метели, в результате чего дороги покроются снегом.
Дороги в Эстонии вот-вот завалит снегом
По состоянию на вечер вторника поверхность главных и опорных шоссе влажная от обработки реагентом, но между колеями лежит снег. На севере страны встречаются участки дорог, покрытые льдом. Небольшие второстепенные шоссе покрыты льдом, на них скользко. Температура минусовая.
После полуночи на Сааремаа и юге страны пройдет легкий снег. Ветер постепенно поднимется, рано утром на побережье ожидаются метели. Температура воздуха минусовая, на дорогах будут лежать лед и снег.