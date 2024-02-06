Дороги в Эстонии вот-вот завалит снегом

По состоянию на вечер вторника поверхность главных и опорных шоссе влажная от обработки реагентом, но между колеями лежит снег. На севере страны встречаются участки дорог, покрытые льдом. Небольшие второстепенные шоссе покрыты льдом, на них скользко. Температура минусовая.