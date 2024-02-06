Праймериз и кокусы республиканцев в Неваде: почему и Трамп, и Хейли могут претендовать на победу

Это означает, что имена Дональда Трампа и Никки Хейли, двух основных кандидатов, еще участвующих в гонке, появятся в двух разных бюллетенях.

«Это очень запутанная ситуация для многих избирателей, многих аналитиков и практически для всех», - говорит Джон Ролстон, политический комментатор и редактор издания Nevada Independent.

Эта причудливая ситуация возникла, во-первых, потому что в США существуют две системы голосования - кокусы и праймериз, и во-вторых, из-за конфликта между Республиканской партией Невады и правительством штата.

В ходе кокусов голосующие собираются на разных мероприятиях, проводят дебаты, а затем голосуют за предпочтительного кандидата в президенты - иногда простым поднятием рук.

Праймериз предполагает более традиционный стиль голосования, когда люди голосуют на избирательных участках.

В Неваде кокусы проводились уже не одно десятилетие. Однако после выборов 2020 года, когда в штате долго не могли подсчитать голоса, законодатели штата, большинство которых составляют демократы, приняли закон о замене кокусов на праймериз.

Республиканская партия штата попыталась через суд добиться отмены праймериз, но безуспешно.

Поэтому партия решила все равно проводить кокусы и присудить голоса 26 делегатов от штата победителю. Кандидатам в президенты для получения номинации необходимо набрать большинство из 2429 делегатов на партийном съезде республиканцев.