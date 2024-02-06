Когда-то Невада была важным штатом в гонке за президентскую номинацию. Однако в этом году республиканцы спорят, как именно выбирать своего кандидата, и настроение выборщиков скорее можно описать как замешательство: на этой неделе в штате состоятся два отдельных голосования.
Праймериз и кокусы республиканцев в Неваде: почему и Трамп, и Хейли могут претендовать на победу
Это означает, что имена Дональда Трампа и Никки Хейли, двух основных кандидатов, еще участвующих в гонке, появятся в двух разных бюллетенях.
«Это очень запутанная ситуация для многих избирателей, многих аналитиков и практически для всех», - говорит Джон Ролстон, политический комментатор и редактор издания Nevada Independent.
Эта причудливая ситуация возникла, во-первых, потому что в США существуют две системы голосования - кокусы и праймериз, и во-вторых, из-за конфликта между Республиканской партией Невады и правительством штата.
В ходе кокусов голосующие собираются на разных мероприятиях, проводят дебаты, а затем голосуют за предпочтительного кандидата в президенты - иногда простым поднятием рук.
Праймериз предполагает более традиционный стиль голосования, когда люди голосуют на избирательных участках.
В Неваде кокусы проводились уже не одно десятилетие. Однако после выборов 2020 года, когда в штате долго не могли подсчитать голоса, законодатели штата, большинство которых составляют демократы, приняли закон о замене кокусов на праймериз.
Республиканская партия штата попыталась через суд добиться отмены праймериз, но безуспешно.
Поэтому партия решила все равно проводить кокусы и присудить голоса 26 делегатов от штата победителю. Кандидатам в президенты для получения номинации необходимо набрать большинство из 2429 делегатов на партийном съезде республиканцев.
По словам Ролстона, сторонники Трампа в партии предпочитают кокусы праймериз, полагая, что в них участвуют более активные избиратели, что дает Трампу наилучшие шансы на победу с большим числом голосов.
Но это означает, что во вторник в Неваде пройдут праймериз без имени Трампа в бюллетене, а двумя днями позже партия штата проведет кокусы без возможности голосовать за Никки Хейли.
«Они подстроили это, но лучше от этого им не стало», - говорит Ролстон о республиканцах штата.
Би-би-си обратилась за комментарием к Республиканской партии Невады, но ответа не получила.
Сторонники Трампа и партийные функционеры штата теперь опасаются, что явка на кокусах окажется низкой. Поскольку теперь избиратели могут голосовать дважды, сторонники Трампа стараются убедить людей проголосовать против всех на праймериз, а затем отправиться голосовать на кокусы.
«Но мне не верится, что обычный гражданин захочет идти на кокус после того, как он уже проголосовал на праймериз», - считает Ролстон.
Теоретически оба кандидата могут объявить о победе в Неваде, выиграв по итогам голосования, в котором не участвовал их конкурент, и у избирателей не будет возможности напрямую выбирать между ними.
Губернатор-республиканец Невады Джо Ломбардо назвал сложившуюся ситуацию неприемлемой для избирателей.
Неизвестно, разрешится ли ситуация до будущих выборов, или Республиканская партия продолжит требовать проведения кокусов. Однако из-за этого кандидатам приходится отказываться от серьезной предвыборной кампании в штате.
В прошлые годы Невада в значительной мере влияла на американский демократический процесс, будучи одним из первых штатов, где становилось известно имя номинанта на пост президента страны. Но похоже, теперь некогда важное состязание в Неваде становится все менее интересным.
Сегодня внимание наблюдателей уже переключилось на Южную Каролину, где 24 февраля избирателям также предстоит выбирать между Трампом и Хейли.