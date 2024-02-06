Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца российского писателя Бориса Акунина и украинского экс-политика Алексея Арестовича, обвиняемых в «фейках» о Вооруженных силах РФ и пропаганде терроризма.
В России заочно арестовали Бориса Акунина и Алексея Арестовича
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал российского писателя Бориса Акунина и украинского блогера и бывшего внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Об этом во вторник, 6 февраля, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Как отмечается в заявлении суда, Акунин, настоящее имя которого Григорий Чхартишвили, обвиняется по статье о публичных призывах к терроризму и пропаганде терроризма, а также по статье о "фейках" про российскую армию.
Ему заочно назначен арест на два месяца, его срок будет исчисляться с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ - с момента его передачи правоохранительным органам РФ, указывается далее.
Кроме того, в заявлении напоминают, что Акунин ранее был объявлен в международный розыск, внесен в список «террористов и экстремистов» и признан «иностранным агентам».
Арестовича также заочно арестовали на два месяца по обвинению в публичном оправдании терроризма и распространении «фейков» о ВС РФ, отметила пресс-служба московских судов.
Ранее украинский экс-политик, как и российский писатель, был объявлен в международный розыск.
Преследования Акунина и Арестовича
Борис Акунин, неоднократно выступавший с критикой действий российских властей и войны РФ против Украины, живет за пределами России.
Росфинмониторинг внес его в перечень «террористов и экстремистов» 18 декабря 2023 года, а после этого Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям о «фейках» о ВС РФ и о публичном оправдании терроризма.
Затем в России развернулась широкомасштабная кампания против Акунина, прошли обыски в московском издательстве «Захаров», выпускающем его романы, издательство АСТ прекратило публикацию его произведений, а ряд книжных магазинов приостановили продажи его книг.
12 января Минюст РФ внес Акунина в реестр «иностранных агентов». В ведомстве заявили, что он якобы распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и ее Вооруженных сил« и «принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ».
Алексей Арестович, который в первые месяцы войны РФ против Украины, был одним из наиболее заметных спикеров Киева, ушел в отставку с поста внештатного советника Офиса президента Украины в январе 2023 года после волны критики из-за его высказывания о падении российской ракеты на жилой дом в Днепре.
Он предположил, что ракета попала в жилое здание после того, как ее сбили украинские военные, хотя позднее отказался от своих слов.
В октябре депутат Верховной рады Инна Совсун заявила о возбуждении против Арестовича уголовного дела после ее жалобы из-за его мизогинных высказываний о женщинах.