В России заочно арестовали Бориса Акунина и Алексея Арестовича

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал российского писателя Бориса Акунина и украинского блогера и бывшего внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Об этом во вторник, 6 февраля, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Как отмечается в заявлении суда, Акунин, настоящее имя которого Григорий Чхартишвили, обвиняется по статье о публичных призывах к терроризму и пропаганде терроризма, а также по статье о "фейках" про российскую армию.

Ему заочно назначен арест на два месяца, его срок будет исчисляться с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ - с момента его передачи правоохранительным органам РФ, указывается далее.

Кроме того, в заявлении напоминают, что Акунин ранее был объявлен в международный розыск, внесен в список «террористов и экстремистов» и признан «иностранным агентам».

Арестовича также заочно арестовали на два месяца по обвинению в публичном оправдании терроризма и распространении «фейков» о ВС РФ, отметила пресс-служба московских судов.

Ранее украинский экс-политик, как и российский писатель, был объявлен в международный розыск.

Преследования Акунина и Арестовича

Борис Акунин, неоднократно выступавший с критикой действий российских властей и войны РФ против Украины, живет за пределами России.