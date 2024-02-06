Полиция ищет пропавшего в Тапа 67-летнего Матти

По словам очевидца, Матти шел в сторону центра Тапа, последний раз его видели на автовокзале. Сотрудники дома призрения сразу же приступили к поискам Матти, но, к сожалению, не смогли найти его ни на вокзале, ни где-либо еще.

Сотрудники полиции проверили окрестности автовокзала, железнодорожного вокзала, магазинов и парков Тапа. Они также проверили записи с различных городских камер, но Матти на них не оказалось. Не исключено, что Матти мог каким-то образом поехать в Пайде, где он раньше жил. Полиция продолжает поиски.

Матти одет в черные джинсы, черную куртку, под которой была синяя куртка. На нем черные ботинки и черная шапка с козырьком. Его рост - около 180 см, он пользуется тростью.

Полиция просит всех, кто видел Матти или знает что-либо о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.