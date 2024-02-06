Полиция нашла пропавшего в Тапа 67-летнего Матти

Уже вчера полиция подозревала, что Матти мог поехать в Пайде, в дом, где он раньше жил. Сегодня утром сотрудники патрульной полиции обнаружили его там. Матти осмотрели медики скорой помощи и отвезли обратно в дом призрения.

По словам очевидца, вчера Матти был замечен идущим в сторону центра Тапа. Последний раз его видели на автовокзале. Сотрудники дома призрения сразу же приступили к поискам Матти, но, к сожалению, не смогли найти его ни на вокзале, ни где-либо еще.

Сотрудники полиции проверили окрестности автовокзала, железнодорожного вокзала, магазинов и парков Тапа. Они также проверили записи с различных городских камер.