«Новости в 7» за 6 февраля: митрополит ЭПЦ МП Евгений покинул Эстонию, как распознать фальшивые деньги, 20 тысяч молодых людей не учатся и не работают, сборная по мини-футболу готовится к важным играм и метод расстановки желаний

Сегодня в выпуске:

- Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений сегодня покинул пределы страны. Ему не продлили вид на жительство

- Фальшивых банкнот становится все меньше. Какие купюры подделывают чаще всего?

- Это важно: будут ли водителей в Таллинне предупреждать о замерах скорости и почему в Рио-де-Жанейро объявлен режим чрезвычайной ситуации

- Более 20 тысяч молодых людей нигде не учатся и не работают. Какие государственные инстанции могут помочь в решении проблемы?

- Недавно созданная сборная Эстонии по мини-футболу готовится побороться за выход на первенство Европы. Что о готовности игроков говорят результаты двух товарищеских матчей с Молдовой?

- Это интересно: из-за чего авиарейс из Шри-Ланки в Ригу совершил незапланированную посадку и зачем сотни двойников Мэрилин Монро устроили заплыв

- Метод расстановки желаний - психология или эзотерика, и для чего он используется? Все подробности - в материале нашего корреспондента

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 6 февраля.