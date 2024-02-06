Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 6 февраля: митрополит ЭПЦ МП Евгений покинул Эстонию, как распознать фальшивые деньги, 20 тысяч молодых людей не учатся и не работают, сборная по мини-футболу готовится к важным играм и метод расстановки желаний
Сегодня в выпуске:
- Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений сегодня покинул пределы страны. Ему не продлили вид на жительство
- Фальшивых банкнот становится все меньше. Какие купюры подделывают чаще всего?
- Это важно: будут ли водителей в Таллинне предупреждать о замерах скорости и почему в Рио-де-Жанейро объявлен режим чрезвычайной ситуации
- Более 20 тысяч молодых людей нигде не учатся и не работают. Какие государственные инстанции могут помочь в решении проблемы?
- Недавно созданная сборная Эстонии по мини-футболу готовится побороться за выход на первенство Европы. Что о готовности игроков говорят результаты двух товарищеских матчей с Молдовой?
- Это интересно: из-за чего авиарейс из Шри-Ланки в Ригу совершил незапланированную посадку и зачем сотни двойников Мэрилин Монро устроили заплыв
- Метод расстановки желаний - психология или эзотерика, и для чего он используется? Все подробности - в материале нашего корреспондента
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 6 февраля.