Российский гидролокатор-шпион, предназначенный для обнаружения и определения местоположения подводных лодок, был найден на Куршской косе в Литве в минувшие выходные, сообщили во вторник, 6 февраля, Вооруженные силы Литвы.
В Литве обнаружен российский шпионский гидролокатор
В субботу, 3 февраля, военно-морские силы (ВМС) Литвы получили сообщение гражданского лица о том, что на Куршской косе обнаружено устройство неясного значения с надписями на русском языке.
Эксперты идентифицировали устройство как гидроакустический гидролокатор российского производства, используемый для сбора разведданных и обнаружения подводных лодок.
Устройство находится в не рабочем состоянии и в настоящее время находится на хранении ВМС Литвы.
По данным армии Литвы, в 2021 году российские гидроакустические гидролокаторы были обнаружены в Балтийском море у берегов Литвы и в Атлантическом океане у южных берегов Великобритании и Ирландии.