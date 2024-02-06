Церемония, выступление оркестра: управа Ласнамяэ предлагает отметить 106-ю годовщину ЭР в парке Юрьевой ночи

«Проведение посвященной дню рождения Эстонии церемонии в парке Юрьевой ночи уже стало традицией, которую было бы трудно поддерживать без нашего партнера и создателя парка Юри Уппина и его команды. Ждем всех в парке Юрьевой ночи, где все вместе отметим 106-ю годовщину Эстонской Республики», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В субботу, 24 февраля, в 15 часов в парке Юрьевой ночи (Петербургское шоссе, 59) пройдет торжественная церемония, где выступит оркестр таллинской дружины союза обороны Эстонии. Помимо этого, состоятся торжественное исполнение государственного гимна, чтение «Манифеста ко всем народам Эстонии» и торжественных речей, а также возложение венков.

После окончания церемонии у всех будет возможность обменяться мыслями и пожеланиями в честь годовщины республики на свежем воздухе. Поддержать дух и тело, а вместе с ними и праздничное настроение поможет предлагаемый на месте горячий суп.

Поскольку мероприятие полностью проходит на свежем воздухе, организаторы просят одеваться по погоде.