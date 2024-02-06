Министр климата Кристен Михал направил на межведомственное согласование постановление о поддержке реконструкции малых жилых зданий, пишет Rus.ERR.
Владельцы частных домов смогут ходатайствовать о пособиях на реконструкцию
Мера поддержки адресована физическим лицам, которые являются владельцами отдельных и рядных домов, а также зданий с не более чем двумя квартирами.
Ходатайствовать можно о выделении средств как на полную, так и частичную реконструкцию, а также на использование решений в области возобновляемой энергии. Приоритетное направление - малые жилые строения в регионах с более низкими, чем в крупных центрах ценами на рынке недвижимости.
Как ожидается, прием заявлений начнется в конце апреля.