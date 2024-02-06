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Владельцы частных домов смогут ходатайствовать о пособиях на реконструкцию

rus.postimees.ee
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Эти люди не просто ремонтируют старый дом, они любовно возрождают историю.
Эти люди не просто ремонтируют старый дом, они любовно возрождают историю. Фото: Сергей Трофимов / "День за Днем"

Министр климата Кристен Михал направил на межведомственное согласование постановление о поддержке реконструкции малых жилых зданий, пишет Rus.ERR.

Мера поддержки адресована физическим лицам, которые являются владельцами отдельных и рядных домов, а также зданий с не более чем двумя квартирами.

Ходатайствовать можно о выделении средств как на полную, так и частичную реконструкцию, а также на использование решений в области возобновляемой энергии. Приоритетное направление - малые жилые строения в регионах с более низкими, чем в крупных центрах ценами на рынке недвижимости. 

Как ожидается, прием заявлений начнется в конце апреля.

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