СМИ: Швеция прекратит расследовать взрывы «Северных потоков»

Взрывы на «Северных потоках»

По мере продвижение расследования западные СМИ, в том числе The New York Times, Die Zeit и The Washington Post, все чаще стали писать об украинском следе во взрыве. Судя по сообщениям в различных источниках, следствие считает, что диверсия была устроена группой украинцев с помощью 15-метровой парусной яхты «Андромеда», арендованной компанией из Польши.