Шведская прокуратура намерена в ближайшее время прекратить расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море. Как сообщают во вторник, 6 февраля, немецкие СМИ Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR и Die Zeit, возглавляющий расследование прокурор Матс Люнгквист, по всей видимости, хочет прекратить разбирательство. Возможно, шведские правоохранительные органы не смогли установить конкретных подозреваемых в своей стране.

Как заявили в шведской прокуратуре, официально о решении будет объявлено, вероятно, в среду. При этом оно затронет только следствие в самой Швеции - расследования, проводимые властями Германии и Дании, будут продолжены. Более того, по мнению немецких СМИ, Берлин может только выиграть от такого шага Стокгольма, поскольку шведы смогут передать собранные по делу материалы немецким правоохранителям.

Взрывы на «Северных потоках»

В сентябре 2022 года, спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину, были взорваны три из четырех ниток подводных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Европейские власти пообещали, что подобная беспрецедентная атака на действующую энергетическую инфраструктуру Европы «неприемлема и повлечет за собой самые жесткие ответные меры».

По мере продвижение расследования западные СМИ, в том числе The New York Times, Die Zeit и The Washington Post, все чаще стали писать об украинском следе во взрыве. Судя по сообщениям в различных источниках, следствие считает, что диверсия была устроена группой украинцев с помощью 15-метровой парусной яхты «Андромеда», арендованной компанией из Польши.

Россия подвергает сомнению версию об украинской яхте в истории о диверсиях на газопроводах. Москва подозревает Вашингтон и Лондон в причастности к подрывам «Северных потоков» и требует международного расследования произошедшего.