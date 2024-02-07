НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ⟩ Департамент: в последний раз применяются три налоговые льготы

– Данные обязаны вносить сами курьеры и таксисты, работающие через приложения, или сведения автоматически поступают с онлайн-платформ?
– Они не внесены в систему автоматически, сейчас департамент проводит их проверку. В этом году обязанность по внесению данных лежит на самих получателях дохода. С весны мы начнем обмениваться данными по платформам с другими европейскими странами. Через пару лет начнется также обмен данными по криптовалюте.
– То есть, налоговики намерены в ближайшем будущем взять под контроль и криптобизнес?
– На законодательном уровне уже все готово. В следующем году начнется подготовка к предстоящим нововведениям в отчетности, которые коснутся платформ, занимающихся криптовалютой.
Уже сейчас криптобизнесмены обязаны сами декларировать свои доходы. Однако статистика 2021 и 2022 годов показывает снижение количества криптобизнесменов и доходов от их деятельности. Если в 2021 году было уплачено 18 млн евро в качестве налогов, то в 2023 году уже в два раза меньше.
– Криптобизнесмены скрывают свои доходы?
– Причин может быть несколько, в том числе сокрытие доходов. Видимо, сказывается и экономическая ситуация.
– Будут ли отслеживаться доходы блогеров?
– Департамент проводит мониторинг соцсетей и порталов, где блогеры могут размещать свой контент. Мы также сотрудничаем с Союзом интернет-торговли, Департаментом защиты прав потребителей, Департаментом полиции и погранохраны.
– Что нового в декларировании доходов от продажи и аренды имущества?
– Все данные по сделкам о недвижимости у нас имеются, эти сведения предварительно вносятся в декларации. Просьба перед подтверждением декларации – убедиться в том, что указанная сделка действительно относится к числу требующих уплаты подоходного налога. Иногда возникают ситуации, когда, по данным департамента, человек вроде бы должен уплатить налог, но на деле проданная квартира была его постоянным местом проживания, а значит – она освобождается от уплаты налога. В данном случае указанную сделку нужно вручную удалить из декларации.