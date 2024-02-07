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НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ⟩ Департамент: в последний раз применяются три налоговые льготы

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Впервые отчитываются о налогах онлайн-платформы
  • Готовится обмен данными по криптовалюте
  • Ведется мониторинг доходов блогеров

Через неделю начинается подача налоговых деклараций за минувший год. Что следует учесть? Много ли будет изменений? Уменьшатся ли суммы возврата? Насколько ужесточится контроль со стороны налоговиков?

На вопросы rus.Postimees ответила в прямом эфире главный специалист отдела налогов Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг

Выдержки из беседы:

– Что изменилось в декларациях о доходах? На что следует обратить внимание?

– Этот год будет последним, когда из налогооблагаемого дохода можно сделать ряд вычетов. В последний раз применяются такие налоговые льготы, как дополнительный не облагаемый налогом доход, рассчитанный на детей, а также проценты по жилищному кредиту и дополнительный необлагаемый минимум, положенный на неработающего супруга и супруга, чей годовой доход не превышал 2160 евро.

– Перечисленные налоговые льготы решено было отменить, поэтому получить возвраты по ним можно будет в последний раз?

– Всё верно. В декларациях следующего года эти льготы уже не будут учтены. При этом не стоит забывать, что остаются другие налоговые льготы.

– Какие же льготы можно будет использовать и в дальнейшем?

– Это касается расходов на обучение, пожертвований и взносов в третью накопительную пенсионную ступень.

– Что попадет под особо жесткий контроль налоговиков?

– Разумеется, Налогово-таможенный департамент контролирует все доходы населения. С этого года особое внимание уделяется доходам, полученным через различные платформы, использующие мобильные приложения. Под особым контролем находятся и доходы от интернет-продаж.

Онлайн-приложениям впервые придется отчитаться о налогах. 

Онлайн-приложениям впервые придется отчитаться о сделках, совершенных на их платформах. Эти данные у нас имеются. Если получатели дохода не задекларируют данные, мы их об этом оповестим.

– Данные обязаны вносить сами курьеры и таксисты, работающие через приложения, или сведения автоматически поступают с онлайн-платформ?

– Они не внесены в систему автоматически, сейчас департамент проводит их проверку. В этом году обязанность по внесению данных лежит на самих получателях дохода. С весны мы начнем обмениваться данными по платформам с другими европейскими странами. Через пару лет начнется также обмен данными по криптовалюте.

– То есть, налоговики намерены в ближайшем будущем взять под контроль и криптобизнес?

– На законодательном уровне уже все готово. В следующем году начнется подготовка к предстоящим нововведениям в отчетности, которые коснутся платформ, занимающихся криптовалютой.

Уже сейчас криптобизнесмены обязаны сами декларировать свои доходы. Однако статистика 2021 и 2022 годов показывает снижение количества криптобизнесменов и доходов от их деятельности. Если в 2021 году было уплачено 18 млн евро в качестве налогов, то в 2023 году уже в два раза меньше.

– Криптобизнесмены скрывают свои доходы?

– Причин может быть несколько, в том числе сокрытие доходов. Видимо, сказывается и экономическая ситуация.

– Будут ли отслеживаться доходы блогеров?

– Департамент проводит мониторинг соцсетей и порталов, где блогеры могут размещать свой контент. Мы также сотрудничаем с Союзом интернет-торговли, Департаментом защиты прав потребителей, Департаментом полиции и погранохраны.

– Что нового в декларировании доходов от продажи и аренды имущества?

– Все данные по сделкам о недвижимости у нас имеются, эти сведения предварительно вносятся в декларации. Просьба перед подтверждением декларации – убедиться в том, что указанная сделка действительно относится к числу требующих уплаты подоходного налога. Иногда возникают ситуации, когда, по данным департамента, человек вроде бы должен уплатить налог, но на деле проданная квартира была его постоянным местом проживания, а значит – она освобождается от уплаты налога. В данном случае указанную сделку нужно вручную удалить из декларации.

– О чем говорит статистика по налогоплательщикам? Как меняется картина со временем?

– В последние годы доходы декларируют порядка 750–780 000 человек. Что касается возвратов переплаченных налогов, то в минувшем году мы вернули около 270 млн евро. Доплате подлежало 86 млн евро. Думаю, что в этом году цифры останутся примерно такими же. А вот в следующем году с учетом отмененных налоговых льгот количество поданных деклараций и сумм возвратов подоходного налога значительно снизится.

Просим при заполнении деклараций обязательно перепроверить контактные данные и номер банковского счета. Если последний не указан, подлежащие возврату суммы зависают в системе, мы не можем вернуть деньги.

– Эти деньги не сгорают, а где-то копятся?

– Увы, они сгорают через три года.

– Каковы сроки возвратов налогов и подачи деклараций в этом году?

– Период декларирования доходов открывается с 15 февраля и длится до 30 апреля. Крайний срок уплаты и возврата подоходного налога приходится на 1 октября. Переплаченный подоходный налог департамент начнет возвращать с 5 марта. Раньше всех получат возвраты те, кто предоставил декларации в электронном виде, и в том случае, если сведения не нуждаются в дополнительной проверке. Всем остальным выплаты начнут поступать с 18 марта.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: отмена льгот и жесткий контроль? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain
Студия Postimees: отмена льгот и жесткий контроль? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain Фото: Sander Ilvest
  • Что изменилось в декларациях о доходах? Какие льготы отменены?
  • Что попадет под особо жесткий контроль? Кому следует беспокоиться?
  • Будут ли брошены дополнительные силы на борьбу с сокрытием налогов?
  • Как будет осуществляться контроль за доходами сотрудников платформ, работающих через приложения?
  • Отслеживаются ли доходы блогеров?
  • Расширится ли обмен налоговыми данными между странами?
  • О чем говорит статистика по налогоплательщикам за минувшие годы?
  • Каковы сроки подачи деклараций и возврата переплаченных налогов?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain 

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