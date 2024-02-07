Через неделю начинается подача деклараций о доходах физических лиц за 2023 год. Что следует учесть? Много ли будет изменений? Насколько уменьшатся суммы возврата?
НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ⟩ Студия Postimees: отмена льгот и жесткий контроль?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире главный специалист отдела налогов Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг. Следите за беседой в 13:00!
- Что изменилось в декларациях о доходах? Какие льготы отменены?
- Что попадет под особо жесткий контроль? Кому следует беспокоиться?
- Будут ли брошены дополнительные силы на борьбу с сокрытием налогов?
- Как будет осуществляться контроль за доходами сотрудников платформ, работающих через приложения?
- Отслеживаются ли доходы блогеров?
- Расширится ли обмен налоговыми данными между странами?
- О чем говорит статистика по налогоплательщикам за минувшие годы?
- Каковы сроки подачи деклараций и возврата переплаченных налогов?