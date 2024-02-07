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НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ⟩ Студия Postimees: отмена льгот и жесткий контроль?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Через неделю начинается подача деклараций о доходах физических лиц за 2023 год. Что следует учесть? Много ли будет изменений? Насколько уменьшатся суммы возврата?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире главный специалист отдела налогов Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг. Следите за беседой в 13:00!

  • Что изменилось в декларациях о доходах? Какие льготы отменены?
  • Что попадет под особо жесткий контроль? Кому следует беспокоиться?
  • Будут ли брошены дополнительные силы на борьбу с сокрытием налогов?
  • Как будет осуществляться контроль за доходами сотрудников платформ, работающих через приложения?
  • Отслеживаются ли доходы блогеров?
  • Расширится ли обмен налоговыми данными между странами?
  • О чем говорит статистика по налогоплательщикам за минувшие годы?
  • Каковы сроки подачи деклараций и возврата переплаченных налогов?
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