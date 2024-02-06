УТЕЧКА ДАННЫХ ⟩ Стало известно, за сколько Россия покупает иранские «Шахеды»

Хакеры взломали почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder, на которых находился массив данных о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для России, пишет «Украинская правда».

Компания IRGC Sahara Thunder - фиктивная фирма под руководством стражей исламской революции, которая способствует продаже оружия в РФ.

Иранской стороной была озвучена стартовая стоимость «Шахеда» в 375 000 долларов за единицу. Однако в ходе переговоров была достигнута договоренность на уровне 193 000 долларов за единицу при заказе 6000 единиц или 290 000 долларов при заказе 2000 единиц.

Согласно другим обнародованным документам, по крайней мере частично РФ проводит свои финансовые операции и платежи с Ираном в золоте.

Так, организация «Алабуга Машинеры» в феврале 2023 года передала иранской подставной компании Sahara Thunder, вероятно, в качестве оплаты услуг и товаров, два миллиона граммов золота в слитках.