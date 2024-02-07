Большое интервью ⟩ Бизнесмен Олег Гросс после инсульта: продолжишь валяться – состаришься и выпадешь из жизни

Голос 72-летнего Гросса, известного прежде всего как основатель сети продуктовых магазинов Grossi, тих. Это связано не с инсультом, который он перенес прошлым летом, а с проведенной уже после этого плановой операцией, после которой возникли осложнения: у Гросса были повреждены нервы голосовых связок.

Но в своей сущности Гросс ничуть не изменился. Во время разговора в его жилых помещениях, которые, по сути, находятся в самом сердце компании, в деревне Тобиа, Гросс сообразителен и, как ему свойственно, прямолинеен и откровенен. На интервью присутствует старший сын предпринимателя Георг, который руководит повседневной жизнью OG Elektra.