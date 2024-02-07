Если у человека все порядке с самочувствием и эмоциями, он лучше работает, – говорит крупный бизнесмен из Вирумаа Олег Гросс, который недавно поощрил работников концерна OG Elektra новогодней вечеринкой, организованной с большим размахом.
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Большое интервью ⟩ Бизнесмен Олег Гросс после инсульта: продолжишь валяться – состаришься и выпадешь из жизни
Голос 72-летнего Гросса, известного прежде всего как основатель сети продуктовых магазинов Grossi, тих. Это связано не с инсультом, который он перенес прошлым летом, а с проведенной уже после этого плановой операцией, после которой возникли осложнения: у Гросса были повреждены нервы голосовых связок.