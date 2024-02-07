Рейтинги: поддержка Партии реформ и социал-демократов выровнялась, падение Центристской партии продолжается

В сотрудничестве с Институтом общественных исследований и исследовательской компанией Norstat Eesti AS еженедельно проводится опрос населения о предпочтениях политических партий. Согласно последним результатам, 26,4 % поддерживают «Отечество», 18,4 % - Консервативную народную партию Эстонии и 16,7 % – Партию реформ.

Лидирующая партия "Исамаа" на 8 процентных пунктов опережает занимающую второе место "ЕКРЕ". Занимающая третье место Реформистская партия отстает от EKRE на 1,7 процентных пункта. Социал-демократы находятся на одном уровне с Партией реформ, их поддержка выросла на 1,2 процентных пункта за неделю и на 6 процентных пунктов за пять недель.

Поддержка Партии реформ находится на самом низком уровне, а поддержка СДПЭ – на самом высоком с начала 2019 года, когда Norstat начал проводить опрос партийных предпочтений.

За ней следуют Центристская партия (11,4%) и «Ээсти 200» (5,6%). Поддержка Центристской партии упала на 1,3 процентных пункта за неделю и на 3,8 процентных пункта за последние пять недель и никогда не была такой низкой в рейтингах Norstat. Последний раз поддержка «Ээсти 200» была ниже, чем сейчас, в конце 2019 года, чуть более 4 лет назад.

В целом 39 процента респондентов поддерживают коалиционные партии и 56,2 процента – оппозиционные.