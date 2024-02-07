В Германии началась забастовка работников Lufthansa

Утром в среду, 7 февраля, началась предупредительная забастовка наземного персонала авиакомпании Lufthansa, к которой призвал Немецкий профсоюз работников сферы общественного обслуживания Verdi. Стачка стартовала в 4.00 по местному времени и будет продолжаться 27 часов. Она затронет аэропорты Берлина, Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга и Дюссельдорфа.

Из-за забастовки Lufthansa отменила от 80 до 90 процентов из 1000 рейсов, запланированных на среду. Также в авиакомпании заявили, что в результате забастовки пострадают более 100 тысяч пассажиров.

Verdi требует повысить на 12,5% (но не менее чем на 500 евро в месяц) зарплаты 25 000 работникам аэропортов, осуществляющим контроль пассажиров, багажа и персонала. Кроме того, профсоюз добивается выплат сотрудникам разовых премий в размере 3000 евро для компенсации инфляции.

Череда забастовок в Германии

1 февраля в 11 немецких аэропортах состоялась забастовка сотрудников наземных служб, в результате чего более тысячи авиарейсов были отменены.

Днем позже почти по всей стране прошли стачки работников городского общественного транспорта, в которых участвовали водители автобусов, трамваев и машинисты метро. В январе машинисты Deutsche Bahn провели несколько забастовок, кроме того, в Германии с начала года бастовали строители и врачи, и уже много недель в различных землях ФРГ проводятся акции протеста фермеров.