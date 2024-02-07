Пора открыть глаза: ЕС стремится остановить вмешательство РФ

«Вы называете себя агенткой мира, - обратился к Жданок чешский депутат Марсель Колажа. - Возможно, для мира было бы лучше, если бы вы попросили своего друга и союзника Путина устраниться из Украины, а вы лично, может быть, смогли бы приехать в Гаагу».

Депутаты от русскоязычных общин в странах ЕС - легкая добыча для российских спецслужб, полагает эстонский парламентарий Рихо Террас. «Отношения между Татьяной Жданок и ФСБ меня не удивляют. Я бы удивился, если бы вы не имели ничего общего с ФСБ», - сказал он ей. По мнению депутата, Жданок в Европарламенте не одинока: «Здесь много людей как слева, так и справа, поют российский гимн с листа». Террас подчеркнул, что строить «русский мир» или восстанавливать империю - вовсе не в интересах граждан Евросоюза. «Я надеюсь, что этот случай поможет нам открыть глаза и увидеть опасности, подстерегающие нас изо дня в день», - резюмировал он.