Такер Карлсон подтвердил, что возьмет интервью у Владимира Путина

Стив Розенберг, редактор Би-би-си по России, подтвердил, что Би-би-си за последние 18 месяцев направила в Кремль несколько таких запросов и неизменно получала в ответ «нет».

По словам Карлсона, организация его интервью с Путиным заняла много месяцев, а делает он это исключительно для того, чтобы информировать американцев, представив им разные точки зрения.

«Мы здесь не потому, что любим Владимира Путина, мы здесь потому, что любим Соединенные Штаты и хотим оставаться процветающими и свободными», – сказал Карлсон, находясь в Москве.

«Мы не призываем вас соглашаться с тем, что Путин может сказать в этом интервью, но мы призываем вас его посмотреть, – сказал он. – Вы должны знать как можно больше, и тогда, как свободный гражданин, а не раб, вы сможете решить сами».

По его словам, в Украине идет война, которая изменила мир, а американцы о ней знают недостаточно.

Такер Карлсон добавил, что попросил об интервью с Зеленским.

Мужчина в полном расцвете лет

На вершины популярности в США Карлсон взлетел, став чрезвычайно влиятельной звездой телеканала Fox, где с 2016 по 2023 год он вел вечернее политическое телешоу Tucker Carlson Tonight, аудитория которого временами превышала 5 млн зрителей.

Но его карьера на этом телеканале, традиционно поддерживающем республиканцев, завершилась довольно внезапно.