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Дело о шокирующем убийстве в Ида-Вирумаа: обвинительный приговор вступил в силу

rus.postimees.ee
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Инге Пуллат.
Инге Пуллат. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На этой неделе вступил в законную силу обвинительный приговор суда группе лиц, убивших в Ида-Вирумаа с целью завладения ее недвижимостью женщину и осквернившим ее труп, пишет Rus.ERR.

Приговор вступил в силу 5 февраля, когда Государственный суд не принял в производство кассационные жалобы защитников двух обвиняемых.

Согласно материалам дела, Айво Волошину и Инге Пуллат предъявили обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Согласно версии прокуратуры, 2 ноября 2021 года они убили женщину, находившуюся с ними в родственной связи, с целью заполучить себе принадлежащую ей недвижимость.

Согласно собранным доказательствам, их действия были основательно продуманными – они заранее выяснили в какое время сожителя потерпевшей не бывает дома, а также имеются ли возле ее дома охранные устройства, которые позволили бы позже поймать преступников.

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