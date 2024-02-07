Дело о шокирующем убийстве в Ида-Вирумаа: обвинительный приговор вступил в силу

Приговор вступил в силу 5 февраля, когда Государственный суд не принял в производство кассационные жалобы защитников двух обвиняемых.

Согласно материалам дела, Айво Волошину и Инге Пуллат предъявили обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Согласно версии прокуратуры, 2 ноября 2021 года они убили женщину, находившуюся с ними в родственной связи, с целью заполучить себе принадлежащую ей недвижимость.

Согласно собранным доказательствам, их действия были основательно продуманными – они заранее выяснили в какое время сожителя потерпевшей не бывает дома, а также имеются ли возле ее дома охранные устройства, которые позволили бы позже поймать преступников.