Котсар раскрыл секрет победы "Басконии"

Страдающая от массовых травм своих игроков «Баскония» проведет на этой неделе два важных матча. В четверг в рамках Евролиги они сначала примут французскую команду АСВЕЛ, а затем сразятся с сильным соперником – «Ювенту» в испанской Премьер-лиге. По мнению Котсара, безусловно, необходимо выиграть оба матча.

В последнее время ряды сильнейших игроков «Басконии» поредели. Мэтт Костелло и Халиф Диоп не могут играть из-за травм. Также не играют литовский нападающий Тадас Седекерскис и защитник Крис Кьоцца. По словам Котсара, несмотря на неприятности, «Баскония» готова к важной неделе.

«Мы все хорошо подготовились и с нетерпением ждем встречи с АСВЕЛом. У нас есть проблемы с составом из-за травм, но баскетболисты возвращаются на тренировки», - сказал Котсар в интервью испанским СМИ.

«Мы должны улучшить нашу игру во всех аспектах. Нужно сделать атаки более слаженными, активнее работать с мячом. В то же время необходимо повысить агрессивность игры в обороне. Кроме того, мы должны держать оборону, чтобы иметь возможность быстро организовать атаку».

«Басконии» действительно на этой неделе нужно выиграть оба матча, чтобы улучшить свои позиции как в Евролиге, так и в испанской Премьер-лиге. В турнирной таблице Евролиги они на данный момент занимают девятое место с 13-ю победами, но в случае победы поднимутся на пару строк. В испанской премьер-лиге победа над ближайшим соперником дала бы шанс вернуться в плей-офф.

«Мы должны суметь в течение 40 минут сохранить концентрацию и агрессию в матче против АСВЕЛа. У них много хороших игроков, за которыми нужно следить», — раскрыл рецепт победы Котсар.