Отец и его двухлетний сын едва не погибли из-за подгоревшей на плите еды

«Я побежал к квартире на пятом этаже и все время слышал сигнал датчика. Дверь квартиры была не заперта, и я смог ее открыть. Оттуда сразу повалил дым, в дыму была вся квартира. Я быстро осмотрелся и нашел в одной комнате спящего мужчину и двухлетнего ребенка. Я разбудил отцы, сильно тряся его, мы взяли ребенка, и я вывел их из квартиры. Потом я вернулся в квартиру и нашел на включенной плите кастрюлю со сгоревшей едой. Я выключил плиту и поставил кастрюлю в раковину», – рассказал патрульный охранник G4S Вейко Вайксоо.