В уездных автобусах Северной Эстонии теперь можно расплачиваться банковской картой

Платежи с помощью валидатора можно произвести в уездных автобусах Харьюмаа, Рапламаа, Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа, всего около 350 автобусов.

В общественном транспорте оплатить билет можно бесконтактно с помощью банковских карт Mastercard, Maestro, Visa или Visa Electron.

Бесконтактная оплата возможна, если банковская карта имеет соответствующий логотип и владелец карты активировал функцию бесконтактных платежей и оплату в интернет-магазинах.

Оплатить можно как обычной банковской картой, так и картой, добавленной в смарт-устройство.

С помощью банковской карты можно приобрести только одноразовые билеты по полной стоимости, билеты со скидкой не могут быть приобретены с помощью банковской карты.

Также скидка на стоимость билета по единой проездной карте не распространяется на билеты, приобретенные по банковской карте.