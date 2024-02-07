Северо-Эстонский центр общественного транспорта объявил, что помимо наличных и электронных денег, загруженных на единую проездную карту, билеты на уездные автобусы в четырех уездах Северной Эстонии можно будет приобрести теперь также с помощью банковской карты.
В уездных автобусах Северной Эстонии теперь можно расплачиваться банковской картой
Платежи с помощью валидатора можно произвести в уездных автобусах Харьюмаа, Рапламаа, Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа, всего около 350 автобусов.
В общественном транспорте оплатить билет можно бесконтактно с помощью банковских карт Mastercard, Maestro, Visa или Visa Electron.
Бесконтактная оплата возможна, если банковская карта имеет соответствующий логотип и владелец карты активировал функцию бесконтактных платежей и оплату в интернет-магазинах.
Оплатить можно как обычной банковской картой, так и картой, добавленной в смарт-устройство.
С помощью банковской карты можно приобрести только одноразовые билеты по полной стоимости, билеты со скидкой не могут быть приобретены с помощью банковской карты.
Также скидка на стоимость билета по единой проездной карте не распространяется на билеты, приобретенные по банковской карте.