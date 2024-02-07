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В уездных автобусах Северной Эстонии теперь можно расплачиваться банковской картой

rus.postimees.ee
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Уездные автобусы.
Уездные автобусы. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Северо-Эстонский центр общественного транспорта объявил, что помимо наличных и электронных денег, загруженных на единую проездную карту, билеты на уездные автобусы в четырех уездах Северной Эстонии можно будет приобрести теперь также с помощью банковской карты.

Платежи с помощью валидатора можно произвести в уездных автобусах Харьюмаа, Рапламаа, Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа, всего около 350 автобусов.

В общественном транспорте оплатить билет можно бесконтактно с помощью банковских карт Mastercard, Maestro, Visa или Visa Electron.

Бесконтактная оплата возможна, если банковская карта имеет соответствующий логотип и владелец карты активировал функцию бесконтактных платежей и оплату в интернет-магазинах.

Оплатить можно как обычной банковской картой, так и картой, добавленной в смарт-устройство.

С помощью банковской карты можно приобрести только одноразовые билеты по полной стоимости, билеты со скидкой не могут быть приобретены с помощью банковской карты.

Также скидка на стоимость билета по единой проездной карте не распространяется на билеты, приобретенные по банковской карте.

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