Фото ⟩ В желании максимально выбесить соперников болельщики вышли на новый уровень

Входящая в NCAA команда «Окленд» недавно принимала команду Кливлендского государственного университета. «Окленд» в итоге одержал дома победу со счетом 83-71, и их болельщики тоже внесли в это свой вклад.

Для того, чтобы помешать игрокам Кливленда, группа болельщиков «Окленда» решила использовать новые методы. Во время матча, в момент, когда игрок Кливленда делал штрафные броски, группа болельщиков начала брить пышную шевелюру своего друга.

Кажется, их акция оказалась результативной – в том матче Кливленд забил всего 61,5 процента штрафных бросков.

Oakland University swim team shave their heads during basketball game to distract opponents.https://t.co/JIvCCpSJFg — Toronto Sun (@TheTorontoSun) February 5, 2024