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Фото ⟩ В желании максимально выбесить соперников болельщики вышли на новый уровень

rus.postimees.ee
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Баскетбольные болельщики, иллюстративное фото.
Баскетбольные болельщики, иллюстративное фото. Фото: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Баскетбольные болельщики умеют раздражать команду соперников разными способами. В университетской лиге США NCAA для этого нашли совершенно новую возможность.

Входящая в NCAA команда «Окленд» недавно принимала команду Кливлендского государственного университета. «Окленд» в итоге одержал дома победу со счетом 83-71, и их болельщики тоже внесли в это свой вклад.

Для того, чтобы помешать игрокам Кливленда, группа болельщиков «Окленда» решила использовать новые методы. Во время матча, в момент, когда игрок Кливленда делал штрафные броски, группа болельщиков начала брить пышную шевелюру своего друга.

Кажется, их акция оказалась результативной – в том матче Кливленд забил всего 61,5 процента штрафных бросков.

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