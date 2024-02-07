Фото: Коплиские линии продолжают застраивать новыми домами

В начале февраля начались строительные работы в многоквартирном доме, девелопером которого является Merevaate Residents OÜ, а строителем - компания Mitt & Perlebach. Договор был подписан в конце прошлого года, подготовительные работы уже завершены, и настало время приступить к работе. Продажей квартир занимается Eco Advice Kinnisvara.

Проект новостройки на Сепа, 28. Фото: Puusepp & Mänd

Новый энергоэффективный дом на 34 квартиры с тремя бизнес-площадями состоит из двух частей: в каждом пятиэтажном корпусе будет по 17 квартир. Многоквартирный дом строится рядом с уже обновленным историческим районом Коплиских линий.

По словам руководителя компании Eco Advice Kinnisvara Антона Никитина, предварительная продажа прошла успешно и на сегодняшний день продано 54% ​​площадей.

Дом на Сепа, 28 Этажей: 5 / квартир: 34 / размеры: от одной до пяти комнат, 28-132 м2. Энергосберегающий класс: B. Окончание строительства: лето 2025 года. Главное о доме: берег моря, балкон или терраса в каждой квартире, парковка рядом с домом, пентхаусы на верхнем этаже. Девелопер: Merevaate Residents OÜ. Проектировщик: архитектурное бюро Puusepp & Mänd. Строитель: Mitt & Perlebach. Продажа: Eco Advice.