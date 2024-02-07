На улице Сепа в Пыхья-Таллинне вырастет новый дом. Половина квартир продана уже до начала строительства.
Фото: Коплиские линии продолжают застраивать новыми домами
В начале февраля начались строительные работы в многоквартирном доме, девелопером которого является Merevaate Residents OÜ, а строителем - компания Mitt & Perlebach. Договор был подписан в конце прошлого года, подготовительные работы уже завершены, и настало время приступить к работе. Продажей квартир занимается Eco Advice Kinnisvara.
Новый энергоэффективный дом на 34 квартиры с тремя бизнес-площадями состоит из двух частей: в каждом пятиэтажном корпусе будет по 17 квартир. Многоквартирный дом строится рядом с уже обновленным историческим районом Коплиских линий.
По словам руководителя компании Eco Advice Kinnisvara Антона Никитина, предварительная продажа прошла успешно и на сегодняшний день продано 54% площадей.
Дом на Сепа, 28
Этажей: 5 / квартир: 34 / размеры: от одной до пяти комнат, 28-132 м2.
Энергосберегающий класс: B.
Окончание строительства: лето 2025 года.
Главное о доме: берег моря, балкон или терраса в каждой квартире, парковка рядом с домом, пентхаусы на верхнем этаже.
Девелопер: Merevaate Residents OÜ.
Проектировщик: архитектурное бюро Puusepp & Mänd.
Строитель: Mitt & Perlebach.
Продажа: Eco Advice.