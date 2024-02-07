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Фото: Коплиские линии продолжают застраивать новыми домами

rus.postimees.ee
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Фото: Puusepp & Mänd

На улице Сепа в Пыхья-Таллинне вырастет новый дом. Половина квартир продана уже до начала строительства.

В начале февраля начались строительные работы в многоквартирном доме, девелопером которого является Merevaate Residents OÜ, а строителем - компания  Mitt & Perlebach. Договор был подписан в конце прошлого года, подготовительные работы  уже завершены, и настало время приступить к работе. Продажей квартир занимается Eco Advice Kinnisvara.

Проект новостройки на Сепа, 28.
Проект новостройки на Сепа, 28. Фото: Puusepp & Mänd

Новый энергоэффективный дом на 34 квартиры с тремя бизнес-площадями состоит из двух частей: в каждом пятиэтажном корпусе будет по 17 квартир. Многоквартирный дом строится рядом с уже обновленным историческим районом Коплиских линий. 

По словам руководителя компании Eco Advice Kinnisvara Антона Никитина, предварительная продажа прошла успешно и на сегодняшний день продано 54% ​​площадей.

Дом на Сепа, 28

Этажей: 5 / квартир: 34 / размеры: от одной до пяти комнат, 28-132 м2.

Энергосберегающий класс: B.

Окончание строительства: лето 2025 года.

Главное о доме: берег моря, балкон или терраса в каждой квартире, парковка рядом с домом, пентхаусы на верхнем этаже.

Девелопер: Merevaate Residents OÜ.

Проектировщик: архитектурное бюро Puusepp & Mänd.

Строитель: Mitt & Perlebach.

Продажа: Eco Advice.

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