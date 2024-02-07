Из-за забастовки наземного персонала Lufthansa в среду отменены рейсы из Таллинна во Франкфурт

Как подтвердили Rus.ERR в Таллиннском аэропорту, из-за забастовки в среду были отменены два рейса по маршруту Таллинн-Франкфурт и обратном направлении.

Как ранее писал Rus.ERR, забастовка затронет наземный персонал авиакомпании Lufthansa, пилоты в ней участвовать не будут. Она коснется аэропортов во Франкфурте, Мюнхене, Гамбурге, Берлине и Дюссельдорфе.