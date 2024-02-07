Назначенная на среду, 7 февраля, забастовка наземного персонала немецкой авиакомпании Lufthansa повлияла и на пассажирское сообщение между Эстонией и Германией, пишет Rus.ERR.
Из-за забастовки наземного персонала Lufthansa в среду отменены рейсы из Таллинна во Франкфурт
Как подтвердили Rus.ERR в Таллиннском аэропорту, из-за забастовки в среду были отменены два рейса по маршруту Таллинн-Франкфурт и обратном направлении.
Как ранее писал Rus.ERR, забастовка затронет наземный персонал авиакомпании Lufthansa, пилоты в ней участвовать не будут. Она коснется аэропортов во Франкфурте, Мюнхене, Гамбурге, Берлине и Дюссельдорфе.