Руководитель Elering: мы уже очень близки к обнаружению места неисправности Estlink 2

Отказ электросоединения EstLink 2 между Эстонией и Финляндией был обнаружен в первые часы 26 января, два дня спустя возможное место неисправности было определено на эстонской стороне в сотрудничестве с Elering и финским системным менеджером Fingrid.

Точное место поломки ищут уже полторы недели и, по словам Килка, сейчас они очень близки к нему.

«Сам кабель имеет длину 150 километров, мы находимся в пределах 30 метров от места повреждения, - сказал он. - Это вопрос нескольких дней, моя ставка на завтра (среду - прим.ред.)», - сказал он.