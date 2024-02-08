Нам приходится жить в непредсказуемом мире, когда каждый день чреват новыми войнами, конфликтами, массовыми протестами и мятежами. Политики это называют «эрой высокой турбулентности». Депутат Маардуского горсобрания, предприниматель Николай Дегтяренко отмечает, что закрытие Россией для автотранспорта погранпункта Ивангород-Нарва ничуть не ослабляет напряжение на границе, а также задается вопросом, могут ли жители Эстонии сохранять спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
МНЕНИЕ ⟩ Граница Эстонии на замке, но насколько этот замок надежен?
3 ноября 2023 года глава российского правительства распорядился уведомить Эстонию о закрытии автомобильного пункта пропуска между Ивангородом и Нарвой на период проведения реконструкции дорожного полотна и обустройства КПП с российской стороны.
С 1 февраля 2024 года был прекращен проезд автомобильного транспорта по мосту через реку Нарву. Но пешеходный переход остался открытым. Поразительно, но в некоторых российских медиа распространяется информация, что это именно правительство Эстонии закрыло границу для движения транспорта.
Грузовой транспорт между Россией и Эстонией теперь следует через пункты пропуска на границе с Псковской областью. Частично грузопоток перенаправлен через Латвию. К трафику через Эстонию добавились грузоперевозки из Финляндии, потому что на финско-российской границе закрыты все пункты пропуска.
Глобализация конфликтов неизбежна
До последнего времени война в Украине и бои в Израиле не касались Эстонии непосредственно. Однако глобальный мир создает угрозы глобализации конфликтов. Так и случилось: внезапно была проведена гибридная атака на границе с Финляндией. В качестве атакующих выступили граждане Йемена, Сирии и Сомали, имеющие на руках российские визы. Кроме того, был зафиксирован организованный подвоз к пунктам пограничного контроля этих «беженцев» на автомобилях с номерами, зарегистрированными на государственные структуры России.
Делать окончательные выводы рано, но все указывает на то, что финны столкнулись с проявлениями гибридной войны, подобной развязанной режимом Лукашенко против Евросоюза, когда в 2021 году сотни «беженцев» из Ирака с территории Беларуси атаковали границы Польши и Литвы.
Понятно, что в связи с событиями на финско-российской границе в Эстонии силы пограничного контроля были приведены в состояние повышенной готовности для отражения натиска со стороны нелегальных мигрантов. Опасность еще более возросла, когда Финляндия начала закрывать свои пункты пропуска и возник риск, что потоки «беженцев» будет перенаправлены к границе с Эстонией.
Напряжение на границе с Россией дополнительно подогревает и ряд происшествий. Это и повреждение электрических кабелей и линий связи на дне Финского залива, а в последнее время на востоке Европы фиксируют усиление помех спутниковым навигационным системам GPS и связывают это не столько с учениями НАТО, сколько с действием российских радиоэлектронных средств подавления. В связи с этим возникает законный интерес: насколько надежно защищена граница Эстонии от посягательств?
Укрепление границы
До лета этого года граница между Эстонией и Россией представляла собой цепь столбов, местами связанных проволокой. Однако правительство Каи Каллас приняло решение о строительстве системы физической защиты границы. На сегодняшний день пограничный забор построен почти по всей линии сухопутной границы Эстонии с Россией, протяженность которой составляет 135 км. Укрепление границы планируется завершить к 2025 году.
Несколько десятков километров пограничной линии оснащены современными средствами слежения и контроля. Это позволит пограничникам наблюдать за ситуацией в охраняемой зоне в режиме реального времени, в том числе с использованием дронов. В самой Нарве планируется создать Центр дронов в качестве базы для хранения, ремонта и запуска беспилотников.
Разумеется, модернизация границы предусматривает и технические средства пресечения нарушений, включая военные меры. Но так как это составляет предмет государственной тайны, тему эту обсуждать не будем. Успокоимся тем, что правительство Эстонии при поддержке Еврокомиссии планирует превратить границу с Россией в надежный рубеж Евросоюза.
Есть, конечно, проблемы с охраной морской границы Эстонии. Война в Украине показала, что применение морских беспилотников представляет реальную угрозу для гражданского и военного флота конфликтующих государств. Радикальное решение, которое предлагают праворадикальные политики в Эстонии - это закрытие для России судоходства в Балтийском море. Однако статус международных вод в международном праве этого сделать не позволяет.
К тому же шестьдесят процентов российской нефти, транспортируемой морским путем, перевозится именно по Балтийскому морю. Запрет на балтийским экспорт ударит по экономике стран Африки и Азии. Присутствие России в Балтийском море сохраняется, поэтому морская граница Эстонии должна быть тоже надежно защищена.
Есть ли прямая военная угроза?
В связи с этим многие задаются вопросом, есть ли прямая военная угроза со стороны России для Эстонии? Что касается непосредственной угрозы военного плана, то есть определенные показатели, которые могут помочь разобраться в ситуации. Например, сколько военных сил России находится у границ Эстонии.
С другой стороны, вступление Финляндии в НАТО и предстоящее членство в альянсе Швеции перераспределят и снизят угрозы для безопасности Эстонии. К тому же Россия вынуждена перебрасывать свои стратегические силы из Балтийского региона в Украину, тем самым смягчая давление на страны Балтии.
Финны также сообщают о том, что российские вооруженные силы сняли с боевого дежурства часть зенитных ракет из Санкт-Петербурга и отправили их в Украину.
В 2012 году было анонсировано, что Балтийский флот РФ, базирующийся в Калининградской и Ленинградской областях, имел на вооружении современный дивизион ракетных комплексов С-400 «Триумф» (натовское название - SA-21 Growler). Но и теперь, в недавно опубликованном разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании, говорится, что эти системы С-400 также были переброшены в Украину.
Все это указывает на то, что сегодня военной угрозы для Эстонии со стороны России нет. Но границу все же нужно укреплять.
Закртиые границ бьет по экономике
Конечно, жители Эстонии, Финляндии и России крайне обеспокоены риском полного перекрытия границ. Это больно ударит по экономике, блокировав транзит и повышая расходы на поиски и освоение новых логистических путей. В конечном итоге пострадают потребители, поскольку цены на товары с учетом транспортных расходов повысятся минимум на 15-20 процентов.
Банкротство ждет многих перевозчиков, включая компании, обслуживающие пассажирские линии. В трудном положении окажутся и сотни семей, члены которых проживают по разные стороны границы. Однако правительство Эстонии заявило, что в данный момент не будет закрывать границу с Россией. И это правильное решение, поскольку у многих жителей Эстонии есть родственники в России, и закрытие границы усложнило бы жизнь людям и поставило бы точку в и без того стремительно сократившемся экономическом сотрудничестве с РФ.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс подтвердил эстонским СМИ, что ситуация на границе находится под полным контролем, и никто не будет закрывать границы без весомого повода из-за нескольких десятков нелегальных иммигрантов.
Могут потребоваться более решительные меры
Но если беженцы действительно начнут массово прибывать на границу Эстонии, наше правительство должно будет действовать решительно. Этого требует и нынешняя экономическая ситуация в Эстонии, и состояние государственного бюджета.
Массовый наплыв мигрантов не оставит Эстонии другого выхода, кроме как блокировать границу. И здесь все зависит от позиции российской стороны: если в России не будут подвозить нелегалов к финской и эстонской границам, а будут их депортировать в страны, из которых они прибыли, проблема рассосется сама по себе. Поэтому место для оптимизма я все-таки оставляю.
И в заключение замечу, что многие проблемы пограничного контроля в Эстонии связаны именно с тем, что в свое время погранслужба Эстонии была упразднена как самостоятельная структура и переподчинена Департаменту полиции. Думаю, пришло время возродить пограничные войска Эстонии в составе Сил обороны. Это повысит значимость охраны границы как стратегического направления национальной безопасности.
Придут другие времена, будут и другие решения. А сегодня каждый житель Эстонии должен быть защищен своим государством от внешних угроз. В канун очередной годовщины провозглашения независимости Эстонской Республики это особенно актуально!