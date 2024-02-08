МНЕНИЕ ⟩ Граница Эстонии на замке, но насколько этот замок надежен?

Финны также сообщают о том, что российские вооруженные силы сняли с боевого дежурства часть зенитных ракет из Санкт-Петербурга и отправили их в Украину.

В 2012 году было анонсировано, что Балтийский флот РФ, базирующийся в Калининградской и Ленинградской областях, имел на вооружении современный дивизион ракетных комплексов С-400 «Триумф» (натовское название - SA-21 Growler). Но и теперь, в недавно опубликованном разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании, говорится, что эти системы С-400 также были переброшены в Украину.

Все это указывает на то, что сегодня военной угрозы для Эстонии со стороны России нет. Но границу все же нужно укреплять.

Закртиые границ бьет по экономике

Конечно, жители Эстонии, Финляндии и России крайне обеспокоены риском полного перекрытия границ. Это больно ударит по экономике, блокировав транзит и повышая расходы на поиски и освоение новых логистических путей. В конечном итоге пострадают потребители, поскольку цены на товары с учетом транспортных расходов повысятся минимум на 15-20 процентов.