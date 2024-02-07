В этом году президент Алар Карис вручит государственные знаки отличия 151 человеку в честь признания их преданности своей профессии или обществу.
СПИСОК ⟩ В этом году президент Алар Карис вручит государственные награды 151 человеку
Всех их объединяет верность принципам, на которые стремится опираться наша страна: демократия, справедливость, мудрость, последовательность, доброта, предприимчивость, понимание, отметил Карис.
Кто получит государственные награды?
Орден Государственного герба III степени
Янар Хольм – госконтролер, за вклад в развитие государственности
Юлле Мадизе – канцлер права, за вклад в развитие государственности
Айво Орав – дипломат, за вклад в развитие сферы международных отношений
Орден Белой звезды III степени
Анетт Контавейт – теннисистка
Ярек Курницкий – инженер-строитель, академик, профессор Таллиннского технического университета
Яанус Муракас – сельскохозяйственный предприниматель, разработчик молочной отрасли
Керсти Нигесен – директор школы, за вклад в сферу образования и культурной жизни Таллинна
Пааво Ныгене – предприниматель и деятель сферы культуры
Меэлис Паавель – разработчик услуг рынка труда
Урмас Суклес – мэр Хаапсалу, за в клад в развитие местного самоуправления
Вейко Ури – лесовед, академик, профессор Эстонского университета естественных наук
Тыну Вийк – философ, ректор Таллиннского университета, за вклад в развитие высшего образования
Андрес Вийземанн – за вклад в развитие банковского дела
Орден Белой звезды IV степени
Айн Ааза – сельскохозяйственный предприниматель
Рийна Аав – химик, профессор Таллиннского технического университета
Ингрид Аллик – керамист, преподаватель Эстонской академии художеств
Янне Андресоо – деятель библиотечного дела
Рийво Антон – предприниматель, за помощь Украине
Эве Эйзеншмидт – профессор Таллиннского университета, за вклад в управление сферой образования и подготовки учителей
Ларс Петер Элам Хаканссон – за вклад в развитие бизнес-сферы
Карри Гинтер – адвокат, преподаватель Тартуского университета
Майле Грюнберг – архитектор интерьеров
Эрик Харкна – почетный консул Эстонии в США
Андрес Хейнвер – деятель бизнес-сферы
Танель Кангерт – профессиональный велосипедист
Индрек Кийслер – радиожурналист
Эрки Кодар – государственный служащий
Прийт Койт – предприниматель, за помощь Украине
Урве Краузе – директор школы, за вклад в развитие образовательной жизни в Пярну
Андрес Куузик – экономист, профессор Тартуского университета
Айн Кяпп – предприниматель, за вклад в развитие гостиничного бизнеса
Тоомас Лепп – предприниматель, за вклад в развитие бизнеса в Тарту
Ханнес Лийвак – тюремный чиновник
Марика Лыоке – архитектор
Кальмер Мустинг – тренер по гандболу, за вклад в развитие спортивной жизни в Пыльвамаа
Рихо Орас – инженер-строитель
Илона Осиярв – за вклад в развитие совместной деятельности в Тырва
Керсти Пийльма – государственный служащий
Катре Полякова – судья
Хельги Пылло – исследователь, хранитель истории и культуры Хийумаа
Айн Рааль – фармацевт, профессор Тартуского университета, исследователь лекарственных растений
Катри Раудсепп – государственный служащий
Яан Рейнхольд – дипломат
Маре Роозилехт – руководитель образования, за вклад в развитие образовательной жизни в Ида-Вирумаа
Пеэтер Россь – профессор Таллиннского технического университета, за вклад в развитие информационной системы здравоохранения
Кайди Руузалепп – деятель сферы бизнеса
Рихо Сеппар – за вклад в развитие движения пассажирских поездов
Хейди Сольба – за вклад в развитие волонтерской деятельности в сфере экологии
Хаана Зуба-Рейнсалу – директор школы, за вклад в развитие образования в сфере лесного хозяйства
Тыну Таммер – за вклад в развитие кибербезопасности
Тамбет Тампуу – судья Госсуда
Ауне Вальк – лидер в области высшего образования и подготовки учителей
Тоомас Волкманн – фотохудожник
Микк Юлеоя – дирижер
Орден Белой звезды V степени
Рейн Албри – инструктор моряков, за вклад в развитие мореплавания
Яанус Гетреу – за вклад в развитие спортивной жизни в Пярнумаа
Пауль Хагу – этнолог, за вклад в развитие культурной жизни в Сетомаа
Калле Хейн – редактор и переводчик
Юта Хелилайд – преподаватель игры на скрипке
Хейнар Яху – шашист и педагог
Силле Каппер-Тийслер – художественный руководитель общества народного творчества Leigarid, за вклад в развитие народного танца
Андрей Каргин – за вклад в развитие электронной идентификации
Мари Карм – преподаватель Тартуского университета, обучающая других преподавателей
Каре Каукс – певец и педагог по вокалу
Мерле Кеэрутая – тренер по волейболу
Юллар Керде – тренер по баскетболу
Анне Керсна – преподаватель профессионального образования в Рапламаа, за вклад в развитие кулинарии
Мерике Кийпус – библиограф, хранитель печатного слова Эстонии
Аво Круусл – сельскохозяйственный предприниматель в Пыльвамаа
Аннели Кундла – за вклад в развитие народной культуры в Вильяндимаа
Сулев Куусе – биолог-клеточник и молекулярный биолог
Эльма Кюннапас – преподаватель эстонского языка
Инге Лаурик-Тедер – за вклад в развитие музеев
Криста Лембер – за вклад в развитие народной культуры на Сааремаа
Эрнст Лиллеметс – культуролог
Регина Лукк-Тоомпере – иллюстратор книг
Ааво Луми – государственный служащий, организатор ветеринарии
Лехо Лыхмус – за вклад в сохранение истории
Хейки Магнус – за вклад в сохранение истории
Ааво Мяги – селекционер
Анне Нуут – присяжный аудитор
Ирма Оя – государственный служащий
Тынис Оя – экономический журналист
Меэли Отс – концертмейстер
Тайми Пальяк – синоптик
Сильвия Палуоя – журналист, за вклад в развитие местной журналистики в Пярнумаа
Керсти Пук – за вклад в сохранение традиций рукоделия в Йыгевамаа
Карин Пуннинг – предприниматель
Урмо Райенд – за вклад в развитие здорового образа жизни
Тийт Рандмаа – предприниматель, за вклад в развитие предпринимательства на Хийумаа
Райво Рийм – учитель эстонского языка, за вклад в развитие культурной жизни в Ляэне-Вирумаа
Катре Руннель – литературный редактор
Тыну Руннель – предприниматель, за вклад в развитие сообщества в Тарту
Индрек Саммул – актер
Айвар Сарапик – священник, за вклад в развитие церковной жизни
Криста Сильдоя – за вклад в развитие традиционной музыки
Тоомас Сымер – предприниматель
Яан Сёёт – музыкант
Лайди Залекешина – деятель культурной жизни в Муствеэ
Райво Тафенау – саксофонист
Юлле Тамм – селекционер
Яан Тийтсаар – тренер по легкой атлетике
Анне Уттендорф – деятель культурной жизни Ида-Вирумаа
Эстер Вайксаар – учительница, деятель местной жизни на Сааремаа
Яан Вийдалепп – энтомолог
Эстер Вилгатс – журналист
Рудольф Виснапуу – шеф-повар, за вклад в развитие культуры питания
Рауно Вольмар – фотокорреспондент
Медаль Ордена Белой Звезды
Йоне Коппель – владелец деревенского магазина на Сааремаа
Алма Сооэр – владелица небольшого магазина в Таллинне
Орден Эстонского Красного Креста II степени
Ааре Мяртсон – ортопед, профессор Тартуского университета
Орден Эстонского Красного Креста III степени
Энн Кляйнберг – детский психиатр
Кадри Сакс – детский онколог
Юло Зирель – уролог
Вальдо Тооме – анестезиолог
Орден Эстонского Красного Креста IV степени
Георгий Белоцерковский – психиатр, популяризатор здравоохранения в Ида-Вирумаа
Катрин Круустюк – врач-отоларинголог
Мати Синисаар – деятель в сфере защиты детей
Рутти Соометс – хирург
Марис Суурна – врач-отоларинголог
Кайно Зилмер – чиновник службы спасения
Айме Толга – провизор
Хелен-Люмелиль Томберг – адвокат, защитник прав детей
Орден Эстонского Красного Креста V степени
Мооника Лоотус – донор крови
Танель Мангуссон – донор крови
Ренато Окспуу – донор крови
Марина Сепп – воспитатель детей в приемной семье
Ове Сесмин – донор крови
Ану Умблея – донор крови
Юлле Вишневски – акушерка
Меэлис Вялимяэ – руководитель общества добровольных пожарных
Орден Орлиного креста I степени
Мартин Херем – командующий Силами обороны, генерал
Орден Орлиного креста II степени
Тьерри Буркхард – генерал, начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции, за вклад в эстонско-французское оборонное сотрудничество
Пол Мики Накасоне – генерал армии США, за вклад в сотрудничество Эстонии и США в области безопасности
Рихо Юхтеги – генерал-майор, за вклад в развитие государственной обороны
Орден Орлиного креста III степени
Доминик А. Дуда – полковник, за вклад эстонско-польского сотрудничества в области безопасности
Орден Орлиного креста IV степени
Прийду Арусте – чиновник КаПо
Андре Лиллелехт – майор, за развитие добровольческой государственной обороны
Иво Пяэске – чиновник полиции, подполковник полиции
Пия Радик-Тинт – чиновник полиции, подполковник полиции
Янек Ыйспуу – чиновник КаПо
Орден Орлиного креста V степени
Андрес Лиллемяги – служащий Сил обороны, организатор государственных церемоний, фельдфебель
Ааре Торм – офицер полиции, лейтенант полиции
Золотой крест Ордена Орлиного креста
Андрес Паюр – действующий военный, сапер, старший сержант
Серебряный крест Ордена Орлиного креста
Якоб Юхансон – сапёр, офицер-спасатель
Лидия Минаева – чиновник полиции, старший комиссар
Орден Креста Земли Марии II степени
Ллойд Джеймс Остин – государственный и военный деятель США, за вклад в сотрудничество в области безопасности
Роберт Бен Лоббан Уоллес – британский политический и государственный деятель, за вклад в сотрудничество в сфере безопасности
Орден Креста Земли Марии III степени
Янис Сартс – латвийский служащий обороны, за вклад в сотрудничество в области обороны и безопасности
Орден Креста Земли Марии IV степени
Пекка Тапио Тиитинен – предприниматель, популяризатор эстонско-финских экономических отношений
Орден Креста Земли Марии V степени
Клаудия Хайнерманн – нидерландский фотограф, за сохранение истории Балтии