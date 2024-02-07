СПИСОК ⟩ В этом году президент Алар Карис вручит государственные награды 151 человеку

Карри Гинтер – адвокат, преподаватель Тартуского университета

Майле Грюнберг – архитектор интерьеров

Эрик Харкна – почетный консул Эстонии в США

Андрес Хейнвер – деятель бизнес-сферы

Танель Кангерт – профессиональный велосипедист

Индрек Кийслер – радиожурналист

Эрки Кодар – государственный служащий

Прийт Койт – предприниматель, за помощь Украине

Урве Краузе – директор школы, за вклад в развитие образовательной жизни в Пярну

Андрес Куузик – экономист, профессор Тартуского университета

Айн Кяпп – предприниматель, за вклад в развитие гостиничного бизнеса

Тоомас Лепп – предприниматель, за вклад в развитие бизнеса в Тарту

Ханнес Лийвак – тюремный чиновник

Марика Лыоке – архитектор

Кальмер Мустинг – тренер по гандболу, за вклад в развитие спортивной жизни в Пыльвамаа

Рихо Орас – инженер-строитель

Илона Осиярв – за вклад в развитие совместной деятельности в Тырва

Керсти Пийльма – государственный служащий

Катре Полякова – судья

Хельги Пылло – исследователь, хранитель истории и культуры Хийумаа

Айн Рааль – фармацевт, профессор Тартуского университета, исследователь лекарственных растений

Катри Раудсепп – государственный служащий

Яан Рейнхольд – дипломат

Маре Роозилехт – руководитель образования, за вклад в развитие образовательной жизни в Ида-Вирумаа

Пеэтер Россь – профессор Таллиннского технического университета, за вклад в развитие информационной системы здравоохранения

Кайди Руузалепп – деятель сферы бизнеса

Рихо Сеппар – за вклад в развитие движения пассажирских поездов

Хейди Сольба – за вклад в развитие волонтерской деятельности в сфере экологии