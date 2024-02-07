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СПИСОК ⟩ В этом году президент Алар Карис вручит государственные награды 151 человеку

rus.postimees.ee
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Орден Орлиного креста I степени с мечами, который президент Эстонии Алар Карис вручил украинскому солдату.
Орден Орлиного креста I степени с мечами, который президент Эстонии Алар Карис вручил украинскому солдату. Фото: Raigo Pajula / Vabariigi Presidendi Kantselei

В этом году президент Алар Карис вручит государственные знаки отличия 151 человеку в честь признания их преданности своей профессии или обществу.

Всех их объединяет верность принципам, на которые стремится опираться наша страна: демократия, справедливость, мудрость, последовательность, доброта, предприимчивость, понимание, отметил Карис.

Кто получит государственные награды?

Орден Государственного герба III степени

Янар Хольм – госконтролер, за вклад в развитие государственности

Юлле Мадизе – канцлер права, за вклад в развитие государственности

Айво Орав – дипломат, за вклад в развитие сферы международных отношений

Орден Белой звезды III степени

Анетт Контавейт – теннисистка

Ярек Курницкий – инженер-строитель, академик, профессор Таллиннского технического университета

Яанус Муракас – сельскохозяйственный предприниматель, разработчик молочной отрасли

Керсти Нигесен – директор школы, за вклад в сферу образования и культурной жизни Таллинна

Пааво Ныгене – предприниматель и деятель сферы культуры

Меэлис Паавель – разработчик услуг рынка труда

Урмас Суклес – мэр Хаапсалу, за в клад в развитие местного самоуправления

Вейко Ури – лесовед, академик, профессор Эстонского университета естественных наук

Тыну Вийк – философ, ректор Таллиннского университета, за вклад в развитие высшего образования

Андрес Вийземанн – за вклад в развитие банковского дела

Орден Белой звезды IV степени

Айн Ааза – сельскохозяйственный предприниматель

Рийна Аав – химик, профессор Таллиннского технического университета

Ингрид Аллик – керамист, преподаватель Эстонской академии художеств

Янне Андресоо – деятель библиотечного дела

Рийво Антон – предприниматель, за помощь Украине

Эве Эйзеншмидт – профессор Таллиннского университета, за вклад в управление сферой образования и подготовки учителей

Ларс Петер Элам Хаканссон – за вклад в развитие бизнес-сферы

Карри Гинтер – адвокат, преподаватель Тартуского университета

Майле Грюнберг – архитектор интерьеров

Эрик Харкна –  почетный консул Эстонии в США

Андрес Хейнвер – деятель бизнес-сферы

Танель Кангерт – профессиональный велосипедист

Индрек Кийслер – радиожурналист

Эрки Кодар – государственный служащий

Прийт Койт – предприниматель, за помощь Украине

Урве Краузе – директор школы, за вклад в развитие образовательной жизни в Пярну

Андрес Куузик – экономист, профессор Тартуского университета

Айн Кяпп – предприниматель, за вклад в развитие гостиничного бизнеса

Тоомас Лепп – предприниматель, за вклад в развитие бизнеса в Тарту

Ханнес Лийвак – тюремный чиновник

Марика Лыоке – архитектор

Кальмер Мустинг – тренер по гандболу, за вклад в развитие спортивной жизни в Пыльвамаа

Рихо Орас – инженер-строитель

Илона Осиярв – за вклад в развитие совместной деятельности в Тырва

Керсти Пийльма – государственный служащий

Катре Полякова – судья

Хельги Пылло – исследователь, хранитель истории и культуры Хийумаа

Айн Рааль – фармацевт, профессор Тартуского университета, исследователь лекарственных растений

Катри Раудсепп – государственный служащий

Яан Рейнхольд – дипломат

Маре Роозилехт – руководитель образования, за вклад в развитие образовательной жизни в Ида-Вирумаа

Пеэтер Россь – профессор Таллиннского технического университета, за вклад в развитие информационной системы здравоохранения

Кайди Руузалепп – деятель сферы бизнеса

Рихо Сеппар – за вклад в развитие движения пассажирских поездов

Хейди Сольба – за вклад в развитие волонтерской деятельности в сфере экологии

Хаана Зуба-Рейнсалу – директор школы, за вклад в развитие образования в сфере лесного хозяйства

Тыну Таммер – за вклад в развитие кибербезопасности

Тамбет Тампуу – судья Госсуда

Ауне Вальк – лидер в области высшего образования и подготовки учителей

Тоомас Волкманн – фотохудожник

Микк Юлеоя – дирижер

Орден Белой звезды V степени

Рейн Албри – инструктор моряков, за вклад в развитие мореплавания

Яанус Гетреу – за вклад в развитие спортивной жизни в Пярнумаа

Пауль Хагу – этнолог, за вклад в развитие культурной жизни в Сетомаа

Калле Хейн – редактор и переводчик

Юта Хелилайд – преподаватель игры на скрипке

Хейнар Яху – шашист и педагог

Силле Каппер-Тийслер – художественный руководитель общества народного творчества Leigarid, за вклад в развитие народного танца

Андрей Каргин – за вклад в развитие электронной идентификации

Мари Карм – преподаватель Тартуского университета, обучающая других преподавателей

Каре Каукс – певец и педагог по вокалу

Мерле Кеэрутая – тренер по волейболу

Юллар Керде – тренер по баскетболу

Анне Керсна – преподаватель профессионального образования в Рапламаа, за вклад в развитие кулинарии

Мерике Кийпус – библиограф, хранитель печатного слова Эстонии

Аво Круусл – сельскохозяйственный предприниматель в Пыльвамаа

Аннели Кундла – за вклад в развитие народной культуры в Вильяндимаа

Сулев Куусе – биолог-клеточник и молекулярный биолог

Эльма Кюннапас – преподаватель эстонского языка

Инге Лаурик-Тедер – за вклад в развитие музеев

Криста Лембер – за вклад в развитие народной культуры на Сааремаа

Эрнст Лиллеметс – культуролог

Регина Лукк-Тоомпере – иллюстратор книг

Ааво Луми – государственный служащий, организатор ветеринарии

Лехо Лыхмус – за вклад в сохранение истории

Хейки Магнус – за вклад в сохранение истории

Ааво Мяги – селекционер

Анне Нуут – присяжный аудитор

Ирма Оя – государственный служащий

Тынис Оя – экономический журналист

Меэли Отс – концертмейстер

Тайми Пальяк – синоптик

Сильвия Палуоя – журналист, за вклад в развитие местной журналистики в Пярнумаа

Керсти Пук – за вклад в сохранение традиций рукоделия в Йыгевамаа

Карин Пуннинг – предприниматель

Урмо Райенд – за вклад в развитие здорового образа жизни

Тийт Рандмаа – предприниматель, за вклад в развитие предпринимательства на Хийумаа

Райво Рийм – учитель эстонского языка, за вклад в развитие культурной жизни в Ляэне-Вирумаа

Катре Руннель – литературный редактор

Тыну Руннель – предприниматель, за вклад в развитие сообщества в Тарту

Индрек Саммул – актер

Айвар Сарапик – священник, за вклад в развитие церковной жизни

Криста Сильдоя – за вклад в развитие традиционной музыки

Тоомас Сымер – предприниматель

Яан Сёёт – музыкант

Лайди Залекешина – деятель культурной жизни в Муствеэ

Райво Тафенау – саксофонист

Юлле Тамм – селекционер

Яан Тийтсаар – тренер по легкой атлетике

Анне Уттендорф – деятель культурной жизни Ида-Вирумаа

Эстер Вайксаар – учительница, деятель местной жизни на Сааремаа

Яан Вийдалепп – энтомолог

Эстер Вилгатс – журналист

Рудольф Виснапуу – шеф-повар, за вклад в развитие культуры питания

Рауно Вольмар – фотокорреспондент

Медаль Ордена Белой Звезды

Йоне Коппель – владелец деревенского магазина на Сааремаа

Алма Сооэр – владелица небольшого магазина в Таллинне

Орден Эстонского Красного Креста II степени

Ааре Мяртсон – ортопед, профессор Тартуского университета

Орден Эстонского Красного Креста III степени

Энн Кляйнберг – детский психиатр

Кадри Сакс – детский онколог

Юло Зирель – уролог

Вальдо Тооме – анестезиолог

Орден Эстонского Красного Креста IV степени

Георгий Белоцерковский – психиатр, популяризатор здравоохранения в Ида-Вирумаа

Катрин Круустюк – врач-отоларинголог

Мати Синисаар – деятель в сфере защиты детей

Рутти Соометс – хирург

Марис Суурна – врач-отоларинголог

Кайно Зилмер – чиновник службы спасения

Айме Толга – провизор

Хелен-Люмелиль Томберг – адвокат, защитник прав детей

Орден Эстонского Красного Креста V степени

Мооника Лоотус – донор крови

Танель Мангуссон – донор крови

Ренато Окспуу – донор крови

Марина Сепп – воспитатель детей в приемной семье

Ове Сесмин – донор крови

Ану Умблея – донор крови

Юлле Вишневски – акушерка

Меэлис Вялимяэ – руководитель общества добровольных пожарных

Орден Орлиного креста I степени

Мартин Херем – командующий Силами обороны, генерал

Орден Орлиного креста II степени

Тьерри Буркхард – генерал, начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции, за вклад в эстонско-французское оборонное сотрудничество

Пол Мики Накасоне – генерал армии США, за вклад в сотрудничество Эстонии и США в области безопасности

Рихо Юхтеги – генерал-майор, за вклад в развитие государственной обороны

Орден Орлиного креста III степени

Доминик А. Дуда – полковник, за вклад эстонско-польского сотрудничества в области безопасности

Орден Орлиного креста IV степени

Прийду Арусте – чиновник КаПо

Андре Лиллелехт – майор, за развитие добровольческой государственной обороны

Иво Пяэске – чиновник полиции, подполковник полиции

Пия Радик-Тинт – чиновник полиции, подполковник полиции

Янек Ыйспуу – чиновник КаПо

Орден Орлиного креста V степени

Андрес Лиллемяги – служащий Сил обороны, организатор государственных церемоний, фельдфебель

Ааре Торм – офицер полиции, лейтенант полиции

Золотой крест Ордена Орлиного креста

Андрес Паюр – действующий военный, сапер, старший сержант

Серебряный крест Ордена Орлиного креста

Якоб Юхансон – сапёр, офицер-спасатель

Лидия Минаева – чиновник полиции, старший комиссар

Орден Креста Земли Марии II степени

Ллойд Джеймс Остин – государственный и военный деятель США, за вклад в сотрудничество в области безопасности

Роберт Бен Лоббан Уоллес – британский политический и государственный деятель, за вклад в сотрудничество в сфере безопасности

Орден Креста Земли Марии III степени

Янис Сартс – латвийский служащий обороны, за вклад в сотрудничество в области обороны и безопасности

Орден Креста Земли Марии IV степени

Пекка Тапио Тиитинен – предприниматель, популяризатор эстонско-финских экономических отношений

Орден Креста Земли Марии V степени

Клаудия Хайнерманн – нидерландский фотограф, за сохранение истории Балтии

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