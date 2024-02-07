Под капотом машины, оставленной вблизи столичной школы, что-то тикало: детей не выпускали из классов, на место прибыли саперы

По словам очевидцев, около 9:00 на месте работали полицейские и спасатели.

На этой неделе отмечается столетие здания Таллиннской еврейской школы по адресу Кару, 16. Сегодня, 7 февраля, в 14:00 в школе должно состояться торжественное мероприятие, на котором будет присутствовать президент Эстонии, мэр города, вице-мэры по образованию и социальным делам, министр культуры, директора школ города и другие почетные гости, учителя школы и ученики 10-12 классов.

Как подтвердила Rus.Postimees советник по связям с общественностью Спасательного департамента Дарья Денисова, сегодня в 8:26 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне на улице Кару, 16 под капотом одной из припаркованных машин что-то тикает.

«Звонивший предполагал, что это может быть взрывное устройство. Спасатели приехали на место, огородили опасную зону и вызвали саперов. В 9:52 на место приехал родственник владельца автомобиля с ключами. Саперы осмотрели машину и выявили техническую ошибку. Опасности не было»,– прокомментировала она.

Около 10:00 очевидцы также сообщили, что подозрительный автомобиль проверили, полиция и спасатели покинули место событий. Ученики все это время находились в классах школы.