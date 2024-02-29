Устав от несколько рутинной работы и, видимо, ощущая на себе невыносимую легкостью бытия, редактор Rus.Postimees Ева Ойжинская, которая хоть и закончила искусствоведческий факультет, но никогда не считала себя «настоящим искусствоведом», решила написать не классическую рецензию на представленную в Таллинне экспозицию «Украина Нины Винник», а задокументировать ход мыслей и шаги, которые обычно предшествуют написанию подобных образцовых изложений.
Как писать о выставке умершей художницы, в искусстве которой ничего не понимаешь
Последующий текст – не пособие и не инструкция, а скорее эксперимент. Наверное, написанное также можно назвать путевой заметкой, ведь автор в некотором смысле и вправду находился в пути – не только метафорически погружаясь в мир наивного искусства, но и преодолевая расстояние из офиса Postimees в центре Таллинна до Ноблесснера – ведь именно там, в галерее Temnikova&Kasela, экспонируются работы украинской художницы Нины Винник, о которых дальше пойдет речь.
Впрочем, самым большим препятствием в процессе погружения стало, как водится у аквалангистов, давление. Только в данном случае оно было вызвано не законами физики, а нуждой признаться, – в первую очередь себе, – что придется писать об искусстве, в котором ничего не понимаешь.
Шаг первый: прийти на выставку
В пространстве «классического белого куба» галереи Temnikova&Kasela представлены 19 настенных аппликаций со знакомыми многим с детства литературными сюжетами и сценами обычной сельской жизни, а также шесть отдельных сборников с работами в авторской технике украинской наивной художницы Нины Петровны Винник (1928-2011).
Внутри лежащих на тяжелом деревянном столе тематических альбомов – фетр, пуговицы и кружевные ленты. Каждый из альбомов подписан и пронумерован на корешке, как будто это тома одной книги, хотя темы у них и разные – есть биографический альбом, есть альбом с иллюстрациями произведений Тараса Шевченко, «Псалом», а также две части «Библии бедных».
Шаг второй: прочитать вводный текст
Зачастую бывает и так, что вот приходишь ты на выставку и все сразу становится понятно. На самом же деле, даже к самой понятной – на первый взгляд или лично вам – выставке кто-то всегда пишет сопровождающий текст.
Так, благодаря осмыслению экспозиции искусствоведом Мари Валликиви, специализирующейся на аутсайдерском, наивном и любительском искусстве, посетителю выставки становится известно, что корнями украинское наивное искусство уходит в XVIII век, и что на него сильно повлияло народное искусство, включающее в себя вышивку, декоративную керамику, фрески на стенах домов и другое.
Что касается самой Винник и биографической части текста, то это как раз тот случай, когда угадать историю судьбы художницы было очень и очень сложно. Оказалось, что жизнь Нины была не столь радостной, как может показаться, глядя на ее произведения – в возрасте пяти лет родившаяся в 1928 году в Днепропетровской области девочка потеряла мать, а когда ее отца в 1941 году мобилизовали и отправили на фронт, мачеха выгнала Нину из дома. Когда Нине не было и 17 лет, ее забрали в так называемый трудовой батальон, а после войны она хоть и не сразу, но вернулась в родные края, где осталась жить на следующие 52 года, работая трактористкой в совхозе и строя семью. Творить Нина начала лишь в 70 лет, когда, похоронив мужа и одного из сыновей, перебралась к другому сыну в Таллинн, и здесь исполнила свою давнюю мечту стать художницей.
Шаг третий: задать вопрос художнику (зачеркнуто) галеристу
На самом деле, первые два шага уже внесли довольно много ясности – теперь было известно, кто, откуда, почему и как. Вишенкой на торте стала бы беседа с самой художницей, но, как уже упоминалось, она умерла в 2011 году, а ее наследие осталось в Украинском культурном центре. Поэтому было принято решение обратиться к той, благодаря чьей инициативе произведения Нины Винник вновь увидели свет.
Вообще, поговорить с владельцем галереи – это привилегия (обычно вопросами докучают наемным сотрудникам), но мне повезло.
Ольгу с сообществом Украинского культурного центра и ее руководителем Анатолием Лютюком познакомил супруг, Индрек Касела. Галериста восхитил подход Лютюка – он не только помогал Нине в создании ее картин, подсказывая, какие из сюжетов ее жизни могли бы обрести форму, но также 13 лет хранил произведения умершей художницы, не зная, заинтересуется ли ими кто-то еще в будущем.
Такой формат экспонирования (работ умершего художника – прим. Е. О.) и непосредственно жанр – наивное искусство – для Ольги в новинку. «Наивное искусство мы раньше не показывали. И с этой выставкой мне понадобилось очень много помощи. Потому что, конечно, наивное искусство – не мой конек, – говорит галерист. – А работы мертвого художника мы выставляли один раз, это был Тынис Винт, но мы с ним начали работать еще до его смерти».
«Искусству очень трудно соревноваться с жизнью, а эта выставка – она сама как чья-то жизнь, и поэтому она очень многих трогает. Конечно, не хотелось бы никого расстраиваться, но напомнить хотелось бы. Ведь сейчас в мире происходит так много других событий», – резюмирует Темникова.
Галерея Temnikova & Kasela была основана в 2010 году художником и графическим дизайнером Ольгой Темниковой и Индреком Касела, предпринимателем в сфере творчества, филантропом, владельцем кинотеатра и кинопродюсером, имеющими опыт управления галереей. Основой программы галереи является современное концептуальное искусство с сильным социальным посланием.
Источник: https://temnikova.ee/
Несмотря на то, что Нина Петровна Винник занималась исследованием и документацией своей собственной памяти, для очень многих людей ее работы – машина времени, которая дает возможность перенестись в прошлое, картинки из которого, к сожалению, нередко теряют цвет, укрытые черной пеленой траура.
Хочется надеяться, что этот незамысловатый разбор крепости под названием «как писать о современном (и не только) искусстве» на кирпичики оказался интересным приключением не только для автора, но и для читателя. Впрочем, если читатель никогда не собирался писать о современном (и не только) искусстве – не беда, автор и сам был удивлен внезапно охватившим его порывом.