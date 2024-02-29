Как писать о выставке умершей художницы, в искусстве которой ничего не понимаешь

Что касается самой Винник и биографической части текста, то это как раз тот случай, когда угадать историю судьбы художницы было очень и очень сложно. Оказалось, что жизнь Нины была не столь радостной, как может показаться, глядя на ее произведения – в возрасте пяти лет родившаяся в 1928 году в Днепропетровской области девочка потеряла мать, а когда ее отца в 1941 году мобилизовали и отправили на фронт, мачеха выгнала Нину из дома. Когда Нине не было и 17 лет, ее забрали в так называемый трудовой батальон, а после войны она хоть и не сразу, но вернулась в родные края, где осталась жить на следующие 52 года, работая трактористкой в совхозе и строя семью. Творить Нина начала лишь в 70 лет, когда, похоронив мужа и одного из сыновей, перебралась к другому сыну в Таллинн, и здесь исполнила свою давнюю мечту стать художницей.