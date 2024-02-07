Торговый центр Т1 взял многомиллионный кредит на завершение реконструкции

«За последние пару лет в Т1 произошло множество инноваций. Мы добились значительного прогресса в преобразовании Т1 в центр, который предлагает что-то каждому посетителю и явно выделяется среди конкурентов в Таллинне и Эстонии в целом. В этом году мы продолжим масштабные инвестиции, и рады сотрудничать с LHV Pank, чтобы реализовать обновления концепции центра, а также его экстерьера и интерьера», - сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.

На данный момент владеющее Т1 предприятие вложило в трансформацию центра 11 миллионов евро. «Финансирование LHV Pank демонстрирует, что концепция Т1 как многофункционального центра является перспективной и отличается от остального рынка», - добавил Хыбе.

В прошлом году Т1 завершил первый этап работ по развитию на третьем этаже, где сейчас расположен ряд спортивных и развлекательных клубов, а также оздоровительные учреждения. Совершенно новый облик и функциональность получили сдаваемые в аренду помещения и помещения общего пользования на площади 16 тысяч квадратных метров, что составляет почти пятую часть всего центра Т1.

В торговле Т1 сосредоточился на аутлетах, расположенных на первых двух этажах центра. Доступ к Т1 и передвижение по центру за последние годы также стали намного удобнее. Все концептуальные и функциональные изменения приносят хорошие результаты, ведь теперь центр Т1 посещают более 300 тысяч человек в месяц и в среднем свыше десяти тысяч человек в день.