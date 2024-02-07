Эксперт: как вывести дополнительный залог из договора по жилищному кредиту

Дополнительным обеспечением кредита может быть недвижимость, принадлежащая заемщику или его родителям. «В последнем случае также оценивается кредитоспособность родителей, чтобы убедиться, что они смогут сами выплачивать кредит в случае непредвиденных обстоятельств. Это связано с тем, что реализация недвижимости всегда является последним вариантом в случае возникновения трудностей. Кроме того, все большее значение приобретает местоположение недвижимости», – говорит Ребане.

Ограничительные условия снизили долю дополнительного залога, использующегося при выдаче кредитов на покупку жилья, но все еще существуют ситуации, когда имеющаяся недвижимость может быть успешно использована в качестве дополнительного залога. Например, это обычно происходит, когда человек хочет купить новое жилье, но старое оставить для сдачи внаем.

По словам Ребане, использование залога уместно и при покупке недвижимости на будущее, например, для загородного дома или для детей, поскольку это расширяет возможности соискателя кредита. «Это очень хороший вариант для использования при покупке второй или третьей недвижимости. Это – обычная практика, но следует иметь в виду, что в таком случае необходима способность обслуживать несколько кредитов одновременно», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor.

Когда можно продать дополнительный залог по жилищному кредиту?